Ягодники предупреждают: в этом году клубника в Латвии появится позже обычного

Агроном поясняет, что обычно фриго — то есть замороженные — саженцы клубники в закрытом грунте (в теплицах и туннелях) начинают высаживать в начале или середине марта, благодаря чему первый урожай можно получить уже в начале или середине мая. Однако с учётом того, что в феврале этого года температура воздуха в основном держалась ниже нуля не только ночью, но и днём, и ожидается, что холод сохранится и в марте, большинство производителей начнут посадку позже — когда дневная температура повысится, а почва в теплицах оттает и станет пригодной для работ. Поэтому урожай, вероятнее всего, созреет на неделю или даже две позже, чем в предыдущие годы.