Ягодники предупреждают: в этом году клубника в Латвии появится позже обычного
Из-за нетипично низких температур воздуха сезон клубники в Латвии в этом году начнётся позже, отмечает агроном хозяйства Augusta zemenes Гунтарс Дзерве. Необычные морозы в конце февраля и начале марта задержат посадочные работы в закрытом грунте, поэтому латвийская клубника может появиться на рынке лишь в конце мая или начале июня.
Агроном поясняет, что обычно фриго — то есть замороженные — саженцы клубники в закрытом грунте (в теплицах и туннелях) начинают высаживать в начале или середине марта, благодаря чему первый урожай можно получить уже в начале или середине мая. Однако с учётом того, что в феврале этого года температура воздуха в основном держалась ниже нуля не только ночью, но и днём, и ожидается, что холод сохранится и в марте, большинство производителей начнут посадку позже — когда дневная температура повысится, а почва в теплицах оттает и станет пригодной для работ. Поэтому урожай, вероятнее всего, созреет на неделю или даже две позже, чем в предыдущие годы.
Гунтарс Дзерве отмечает: «Лучше ситуация может быть у тех, кто выращивает клубнику в отапливаемых теплицах, однако это означает более высокие затраты на производство и, соответственно, более высокую цену ягод. В последние годы ценовые колебания на латвийскую клубнику уменьшились, поскольку на рынок Латвии меньше влияет предложение из соседних стран — Литвы и Польши.
Тем не менее покупателям следует учитывать, что выращенная в Латвии клубника была и будет дороже импортной. Это обусловлено несколькими факторами: у нас зима длится дольше, поэтому сезон выращивания короче, чем в южной Европе; поддержка ЕС латвийским производителям меньше, чем, например, в Польше; кроме того, вспомогательные средства, необходимые для выращивания, для латвийских ягодных хозяйств менее доступны и стоят дороже. Следует также учитывать, что сама отрасль в Латвии сравнительно молодая и требует значительных капитальных вложений».
Дзерве добавляет, что нестабильные погодные условия всё чаще побуждают производителей переходить на выращивание в закрытом грунте, поэтому объёмы теплиц и туннелей увеличиваются не только в Латвии, но и в других странах Европы и Скандинавии.
«Выращивать ягоды в открытом грунте становится всё сложнее, поскольку в последние три года наблюдаются резкие колебания погодных условий, которые негативно влияют на развитие растений и качество ягод. В результате усиливается воздействие болезней и вредителей — чаще появляется гниль, которая раньше встречалась реже, активно распространяются вредители. Одновременно среди производителей и селекционеров всё большую популярность приобретает выращивание рассады клубники из семян, что позволяет получить более качественные растения и существенно снизить риск заболеваний. Однако у этого метода есть свои сложности, и пока он остаётся достаточно затратным», — информирует Дзерве.