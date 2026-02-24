Mego меняет правила экономии для своих клиентов: скидки, купоны и спеццены теперь будут собраны в одном месте
Торговая сеть Mego запустила мобильное приложение, которое станет важной частью стратегии цифрового развития компании. В ближайшие годы Mego рассчитывает, что 75-80 % покупателей будут совершать покупки с использованием приложения. Новый инструмент объединяет актуальные и персональные предложения для клиентов, специальные программы и бонусы в одном удобном формате.
Покупательские привычки в Латвии за последние годы заметно изменились. Всё чаще выбор магазина определяется ценой на товары, удобством и возможностью заранее планировать покупки. По данным отрасли, акции и выгодные предложения остаются одним из ключевых факторов при выборе торговой сети для совершения покупок. Покупатели становятся более рациональными и всё активнее ищут способы экономить в повседневных покупках.
Растёт и роль цифровых каналов коммуникации и привлечения клиентов. Согласно исследованию NielsenIQ Retail Pulse Latvia 2025, 52 % жителей страны за последние четыре недели использовали мобильные приложения магазинов для поиска информации о предложениях и ценах. При этом до 96 % покупателей крупных розничных сетей участвуют в программах лояльности, что подтверждает: цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью повседневного покупательского опыта.
"Мы внимательно следим за тем, как меняются привычки наших клиентов и развивается рынок. Программа лояльности для Mego - не новость: уже сейчас более 67 % объема покупок совершается с использованием карты Mego. Однако для более молодой аудитории мобильные приложения давно стали более привычным форматом взаимодействия с брендами", - отмечает руководитель отдела маркетинга Mego Александр Афанасьев.
Приложение Mego Draugs предлагает не только быстрый и простой доступ к информации об актуальных акциях и удобное управление программой лояльности, но и дополнительные преимущества: специальные цены для пользователей, купоны, скидки ко дню рождения, реферальную программу, историю покупок и цифровые наклейки. В компании подчёркивают, что дальнейшее развитие приложения будет строиться на анализе пользовательского поведения, потребностей клиентов и полученной обратной связи.