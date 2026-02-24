Mego меняет правила экономии для своих клиентов: скидки, купоны и спеццены теперь будут собраны в одном месте

"Мы внимательно следим за тем, как меняются привычки наших клиентов и развивается рынок. Программа лояльности для Mego - не новость: уже сейчас более 67 % объема покупок совершается с использованием карты Mego. Однако для более молодой аудитории мобильные приложения давно стали более привычным форматом взаимодействия с брендами", - отмечает руководитель отдела маркетинга Mego Александр Афанасьев.