Рига готовит новые маршруты общественного транспорта: как это отразится на цене билетов?
Рижская дума планирует создать новые маршруты общественного транспорта и продлить существующие направления. На этом фоне вновь возник вопрос: не приведет ли развитие сети к повышению стоимости билетов?
В эфире программы «Ziņu TOP. Rīga runā» на TV24 председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что на данный момент повышение цен на билеты не рассматривается.
Поводом для обсуждения стали планы самоуправления развивать новые транспортные соединения, в том числе продлевать маршруты за пределы Риги, не увеличивая дотацию муниципальному предприятию Rīgas satiksme. Ведущий напомнил, что в конце прошлого года мэр несколько раз упоминал возможность роста тарифов, и поинтересовался, остается ли эта идея в силе.
Клейнбергс ответил однозначно: «Нет, сейчас этой идеи на столе нет — о повышении цен на билеты речи не идет».
По его словам, город ищет внутренние резервы — пересматривает отдельные расходы и перераспределяет средства, чтобы добиться улучшений без увеличения стоимости проезда.
Он привел пример сотрудничества с Ропажским краем: «У нас уже заключен договор с Ропажи о том, что самоуправление участвует своим финансированием, чтобы Rīgas satiksme обеспечивала их жителям необходимые услуги». Аналогичные переговоры ведутся и с Марупе — рассматривается возможность корректировки существующих маршрутов, чтобы сделать их удобнее для жителей пригородов. Таким образом, нагрузка распределяется не только на рижский бюджет. Параллельно идут обсуждения с Министерством сообщения и Автотранспортной дирекцией о возможном ином распределении финансирования в будущем.
В качестве примера оптимизации мэр привел район Кипсала. Сейчас автобус оттуда ходит в центр раз в час. Однако если изменить маршрут и соединить Рижский технический университет, RISEBA и Латвийский университет в Торнякалнсе, тот же автобус сможет курсировать уже раз в полчаса. «Жители Кипсалы смогут доехать и пересесть, например, у Вантового моста на другой необходимый транспорт», — пояснил он.
Похожая схема планируется и в Дарзини. После открытия нового мобильного пункта, где на одной платформе будут останавливаться автобус и трамвай, автобус сможет ходить в два–три раза чаще, подвозить пассажиров к трамваю и тем самым эффективнее использовать тот же транспорт.