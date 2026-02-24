Рига готовит новые маршруты общественного транспорта: как это отразится на цене билетов?

Он привел пример сотрудничества с Ропажским краем: «У нас уже заключен договор с Ропажи о том, что самоуправление участвует своим финансированием, чтобы Rīgas satiksme обеспечивала их жителям необходимые услуги». Аналогичные переговоры ведутся и с Марупе — рассматривается возможность корректировки существующих маршрутов, чтобы сделать их удобнее для жителей пригородов. Таким образом, нагрузка распределяется не только на рижский бюджет. Параллельно идут обсуждения с Министерством сообщения и Автотранспортной дирекцией о возможном ином распределении финансирования в будущем.