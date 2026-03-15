Rīgas siltums избавляется от недвижимости: идет масштабная распродажа зданий
В Риге на продажу выставляют сразу семь объектов недвижимости, принадлежащих AS Rīgas siltums. Речь идет о зданиях теплопунктов и других объектах в разных районах столицы, а стартовые цены начинаются от 67 000 евро и доходят до 121 000 евро.
На торги будут выставлены объекты по адресам: улица Дзелзавас, 76C, улица Стирну, 39A, улица Пурвциема, 32A, улица Паулы Лейини, 14A, улица Слокас, 193A, проспект Виестура, 37A и улица Эджиня гатве, 10.
Начальная цена объекта на улице Пурвциема, 32A составляет 121 000 евро. Общая площадь земельного участка — 215 квадратных метров. В состав объекта входит здание, построенное в 1980 году, с площадью застройки 441,3 квадратного метра и полезной площадью 694,5 квадратного метра.
Начальная цена объекта на улице Паулы Лейини, 14A составляет 110 000 евро. Общая площадь земельного участка — 720 квадратных метров. В состав объекта входит здание теплового узла общей площадью 295,5 квадратного метра. Площадь застройки составляет 322 квадратных метра, полезная площадь — 295,5 квадратного метра.
Начальная цена объекта на улице Дзелзавас, 76C установлена на уровне 87 000 евро. В него входит здание, построенное в 1980 году, с площадью застройки 353,4 квадратного метра и полезной площадью 316,9 квадратного метра.
Начальная цена объекта на проспекте Виестура, 37A составляет 86 000 евро. Общая площадь земельного участка — 634 квадратных метра. В состав объекта входит здание центрального теплового пункта общей площадью 266,7 квадратного метра, с площадью застройки 332,4 квадратного метра и полезной площадью 266,7 квадратного метра.
Начальная цена объекта на улице Эджиня, 10 составляет 78 000 евро. Общая площадь земельного участка — 540 квадратных метров. В состав объекта входит здание центрального теплового пункта общей площадью 219,9 квадратного метра, с площадью застройки 248,6 квадратного метра и полезной площадью 219,9 квадратного метра.
Начальная цена объекта на улице Слокас, 193A составляет 71 000 евро. Общая площадь земельного участка — 229,5 квадратного метра. В состав объекта входит здание, построенное в 1976 году, с площадью застройки 251,9 квадратного метра и полезной площадью 229,5 квадратного метра.
Начальная цена объекта на улице Стирну, 39A составляет 67 000 евро. Общая площадь земельного участка — 379 квадратных метров. В состав объекта входит здание, построенное в 1975 году, с площадью застройки 233,4 квадратного метра и полезной площадью 193,6 квадратного метра.
Недвижимость продается на открытом устном аукционе с повышающимся шагом. Шаг аукциона установлен в размере 700 евро.
Зарегистрироваться для участия в аукционе можно до 10:00 7 апреля.