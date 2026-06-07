Создатели искусственного интеллекта призвали приостановить его развитие

В Anthropic заявили, что системы искусственного интеллекта развиваются настолько быстро, что вскоре станут способны улучшать себя без участия человека. Этот процесс называется "рекурсивным самосовершенствованием". Если технические тенденции в разработке будут сохраняться, то системы ИИ достигнут этого уровня быстрее, чем к этому готовы большинство институций, предупредили соучредитель Anthropic Джек Кларк и руководитель Anthropic Institute Марина Фаваро.