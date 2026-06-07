Создатели искусственного интеллекта призвали приостановить его развитие
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Создатели искусственного интеллекта призвали приостановить его развитие

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Otkrito.lv

Компания Anthropic, создавшая модель Claude, призвала другие лаборатории приостановить разработку систем искусственного интеллекта из-за угрозы потерять контроль над ними.

В Anthropic заявили, что системы искусственного интеллекта развиваются настолько быстро, что вскоре станут способны улучшать себя без участия человека. Этот процесс называется "рекурсивным самосовершенствованием". Если технические тенденции в разработке будут сохраняться, то системы ИИ достигнут этого уровня быстрее, чем к этому готовы большинство институций, предупредили соучредитель Anthropic Джек Кларк и руководитель Anthropic Institute Марина Фаваро.

Призывы приостановить разработки искусственного интеллекта звучали и ранее. В частности, в марте 2023 года Илон Маск предупредил о "серьезных рисках для человечества" и призвал приостановить обучение новых систем ИИ. Однако спустя месяц он объявил о намерении создать собственный чат-бот на основе искусственного интеллекта.

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