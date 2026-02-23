Исследование показало, что население Латвии с искусственным интеллектом пока не очень дружит

Латвия в этом деле тоже не отличник, тем не менее среди молодежи ИИ использует 73,2%, а среди жителей в возрасте 55-74 лет - только 8,6%. Это один из самых низких показателей в Европе. Латвийская молодежь - примерно на среднем уровне по ЕС.