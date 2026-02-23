Исследование показало, что население Латвии с искусственным интеллектом пока не очень дружит
В 2025 году более трети людей в 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовали инструменты генеративного ИИ.
В Евросоюзе чаще других жителей Евросоюза к помощи искусственного интеллекта обращались датчане, эстонцы и финны. Об этом сообщает Euronews.
В среднем, чаще всего генеративные услуги используют молодые люди, от 16 до 24. Однако их могут освоить и граждане старше 75 - больше всего таких в Греции и Эстонии.
В Румынии, Италии и Польше — меньше всего людей, прибегающих к помощи искусственного интеллекта.
Латвия в этом деле тоже не отличник, тем не менее среди молодежи ИИ использует 73,2%, а среди жителей в возрасте 55-74 лет - только 8,6%. Это один из самых низких показателей в Европе. Латвийская молодежь - примерно на среднем уровне по ЕС.
Мужчины в 21 стране ЕС использовали инструменты ИИ чаще, чем женщины. Эстония, Словения, Литва и Хорватия были единственными странами ЕС, где наблюдалась обратная картина.
Во всех странах ЕС, кроме одной, генеративными инструментами пользуются по большей части люди со средним и высшим образованием, из этой картины выпадет лишь Ирландия.
Во всех 25 странах главными пользователями ИИ остаются студенты.
В 22 странах ИИ пользуются люди из семей с высокими доходами, наибольшая их доля — в Словении. А вот в Бельгии и Словакии, наоборот, активнее всего к услугам искусственного интеллекта прибегают небогатые граждане.