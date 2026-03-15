Неделя в Латвии начнется с дождей и серого неба, но затем погода заметно улучшится
Новая неделя в Латвии начнется с более серой и влажной погоды — в небе будет много облаков, на большей части территории ожидаются осадки. Однако по ходу недели погодные условия постепенно улучшатся, и солнце станет появляться все чаще.
В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, поэтому небо часто будет затянуто облаками, а во многих местах ожидаются осадки, главным образом дождь. В понедельник местами возможен и мокрый снег, а во вторник количество осадков постепенно уменьшится. Ночью кое-где образуются туман или дымка. Температура воздуха в темное время суток составит от -2 до +3 градусов, а днем воздух в основном прогреется до +5…+10 градусов.
В середине недели погодные условия постепенно улучшатся — в среду и четверг осадков будет мало, временами сквозь облака будет выглядывать солнце. Днем температура во многих районах повысится до +7…+11 градусов, а ночью на большей территории столбик термометра все еще может опускаться немного ниже 0 градусов.
Конец недели будет более солнечным, и осадков практически не ожидается. Ночью воздух остынет до +2…-3 градусов, а днем сохранится по-весеннему теплая температура — в основном около +10 градусов.