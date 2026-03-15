Неделя в Латвии начнется с дождей и серого неба, но затем погода заметно улучшится

В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, поэтому небо часто будет затянуто облаками, а во многих местах ожидаются осадки, главным образом дождь. В понедельник местами возможен и мокрый снег, а во вторник количество осадков постепенно уменьшится. Ночью кое-где образуются туман или дымка. Температура воздуха в темное время суток составит от -2 до +3 градусов, а днем воздух в основном прогреется до +5…+10 градусов.