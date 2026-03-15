Женщина переехала в "самую безопасную" страну, но через 7 месяцев сбежала оттуда: в чем причина?
Блогер Ханна Хамара решила радикально изменить свою жизнь и переехала из Австралии в Исландию — страну, которую часто называют самой безопасной в мире. Однако уже через семь месяцев она вернулась домой. Женщина рассказала о причинах, которые заставили ее покинуть новое место жительства, пишет Mirror.
По словам Хамары, она решила переехать в Исландию, чтобы изучить корни своей матери, которая покинула эту страну в 30 лет. «Она переехала отсюда, когда я была младенцем, и с тех пор мы живем в Австралии», — объяснила женщина.
Блогер рассказала, что Исландия — небольшая страна с населением около 300 тысяч человек, и ее мать даже знает многих местных жителей. На улицах Ханна встречала людей, которые знали ее мать.
Почему Исландию считают самой безопасной страной
Согласно Глобальному индексу мира 2025 года, Исландия уже много лет подряд считается самой мирной страной мира. Она занимает первое место в рейтинге с 2008 года.
Статистика показывает, что в 2025 году в Исландии проживало почти 74 тысячи иммигрантов, что составляет около 19% населения страны.
Суровая погода
За семь месяцев, проведенных в Исландии, Хамара успела пережить и лето, и зиму. Блогер была поражена погодой в стране. В Исландии часто объявляют оранжевые и красные предупреждения из-за опасных погодных условий.
По ее словам, оранжевый уровень означает серьезную погоду, когда власти советуют избегать поездок. Красный уровень — самый высокий и указывает на экстремальную опасность для транспорта, инфраструктуры и людей.
«В Исландии действительно нужно быть очень осторожным, не стоит садиться за руль, когда погода не позволяет, потому что она здесь беспощадная», — рассказала она.
За последние семь месяцев женщина пережила несколько таких предупреждений. Один из авиаперелетов в плохую погоду она назвала «самым страшным опытом в своей жизни».
Темные зимние месяцы и проблемы со сном
Главной причиной, по которой Ханна решила вернуться в Австралию, стали проблемы со сном. Зимы в Исландии известны очень коротким световым днем и длительной темнотой. По словам блогера, это сильно повлияло на ее самочувствие.
«Честно говоря, главная причина, по которой я забронировала билет и решила вернуться домой, — это сон. Я просто не могла наладить режим сна», — сказала она.
Из-за постоянного недосыпа ей становилось все труднее работать и сохранять позитивный настрой. Кроме того, она чувствовала себя одинокой, потому что рядом не было близких друзей или семьи.
Культурный шок
Еще одним неожиданным моментом для блогера стало поведение местных жителей. Она отметила, что исландцы могут казаться менее открытыми, чем австралийцы. Например, они не здороваются на улице.
Кроме того, незнание исландского языка стало еще одним препятствием в общении. При этом Ханна подчеркнула, что на самом деле исландцы очень добрые люди — им просто требуется больше времени, чтобы открыться.
«Исландцы — это настоящая соль земли. Я думаю, что как только вы пробьете их жесткую оболочку, они становятся одними из самых милых людей, которых вы когда-либо встретите. Но, черт возьми, как же трудно эту оболочку пробить», — рассказала она.
Дороговизна жизни
Блогер также была шокирована ценами на продукты. По ее словам, некоторые товары могут стоить в два или даже три раза дороже, чем в Австралии. Поэтому ей часто приходилось покупать более дешевые продукты и полуфабрикаты.
«У меня не было ощущения, что я могу позволить себе покупать фрукты и овощи. Если вы не богатый человек, питаться вне дома там практически невозможно», — сказала женщина.