С июля плата за услугу фармацевта исчезнет для части жителей

На введение новых мер в этом году предусмотрено 3,82 млн евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно 7,79 млн евро. Из этой суммы на полное покрытие платы за услуги фармацевта для пациентов, приобретающих некомпенсируемые или компенсируемые в размере 75% рецептурные лекарства с аптечной ценой упаковки до 10 евро, а также для беременных и женщин до 70-го дня послеродового периода, в этом году предусмотрено 3,67 млн евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно 7,34 млн евро. В свою очередь, на полное покрытие платы за услуги фармацевта для лиц с инвалидностью первой группы в этом году предусмотрено 151 119 евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно 453 360 евро.