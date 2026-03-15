Шоколадный взрыв: рецепт брауни, перед которым невозможно устоять
Брауни — это не просто десерт, это целая философия. Идеальный брауни должен быть влажным, тягучим внутри (то самое состояние fudgy) и обладать хрустящей «бумажной» корочкой сверху. Забудьте о сухих магазинных кексах. Сегодня мы готовим настоящий шоколадный шедевр, который заставит ваших близких просить добавки.
Ингредиенты: что нам понадобится?
Для классического домашнего брауни (форма примерно 20х20 см) подготовьте:
- Темный шоколад (50-70% какао): 200 г (это база, на шоколаде не экономим!)
- Сливочное масло: 150 г
- Сахар: 200 г (можно смешать белый и тростниковый для карамельного привкуса)
- Яйца: 3 крупных штуки
- Мука: 100 г
- Какао-порошок: 30 г (придаст глубину цвета и вкуса)
- Щепотка соли: обязательно, чтобы подчеркнуть сладость шоколада
- Ванильный экстракт: 1 ч. л.
Пошаговое приготовление
Разломайте шоколад на кусочки и нарежьте масло кубиками. Растопите их вместе на водяной бане или в микроволновке (импульсами по 20 секунд, помешивая). Дайте смеси немного остыть.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванилью. Важный секрет: не нужно взбивать до состояния густой пены, как для бисквита. Нам нужно просто хорошо объединить их, чтобы сахар начал растворяться.
Тонкой струйкой влейте растопленный шоколад в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Аромат на этом этапе уже будет сводить с ума!
Просейте муку, какао и соль прямо в шоколадную массу. Перемешайте лопаткой (не миксером!) до однородности. Как только мука исчезла — останавливайтесь. Перемешивание «с запасом» сделает десерт резиновым.
Застелите форму пергаментом. Вылейте тесто и разровняйте. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 25–30 минут.
Главная заповедь любителя брауни - не пересушите! Если зубочистка выходит из центра абсолютно сухой — вы опоздали, и у вас получился шоколадный хлеб. На палочке должно остаться немного влажных крошек.