Франция выдаст Литве экс-владельца банков Snoras и Latvijas Krājbanka

Кассационный суд Франции, рассматривавший в среду дело об экстрадиции, отказался принять жалобу Антонова на решение суда нижестоящей инстанции о его выдаче литовской стороне. "Кассационная жалоба не была принята к рассмотрению. Таким образом, решение Палаты досудебного расследования Апелляционного суда Ренна от 3 апреля стало окончательным", - сообщил в среду представитель суда Пьер Альбер-Рульяк. Он не стал комментировать причины отказа, отметив, что текст решения будет доступен через несколько дней.