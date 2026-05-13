Пенсия в 72 года? Министр Узулниекс заявил, что он этого не допустит
Пенсионный возраст в 72 года для Латвии сейчас невозможен — страна слишком нездорова для таких реформ. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что не позволит повышать возраст выхода на пенсию, пока занимает свой пост.
Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс заявил, что при нем повышения пенсионного возраста до 68 или 72 лет не будет. Такое мнение он высказал в интервью программе «Nra.lv TV sarunas», комментируя обсуждения о возможном переходе к рекомендованному в Европе более позднему выходу на пенсию. По словам министра, главная проблема заключается в состоянии здоровья жителей страны.
«Мы — самая нездоровая страна Европы. Как можно заставить 68-летнего человека работать, если у него уже серьезные проблемы со здоровьем?» — заявил Узулниекс.
Министр сослался и на мнение одного из создателей латвийской пенсионной системы, доктора экономических наук Эдгара Волскиса. Согласно его исследованиям, оптимальным возрастом выхода на пенсию являются 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что Латвия сравнительно недавно завершила постепенное выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин, когда возраст повышался поэтапно — «скачками по три месяца».
По мнению министра, нынешняя система уже позволяет людям при желании продолжать работать после выхода на пенсию, одновременно получая налоговые льготы. «Человек уже сейчас может выйти на пенсию, продолжать работать и получать очень хорошие налоговые послабления», — подчеркнул он.
«Навязывать работу в 68 или 72 года людям, которые мучаются из-за проблем со здоровьем, было бы неправильно», — заявил Узулниекс.
Глава Минблага также обратил внимание на то, что среди пенсионеров существуют две разные группы. «Есть два типа пенсионеров: одни работают, потому что не хватает денег, другие — чтобы как можно дольше оставаться молодыми. Если удастся сбалансировать интересы обеих групп — это будет хорошо», — сказал министр.
В завершение Узулниекс подчеркнул, что прежде всего государству необходимо привести в порядок систему здравоохранения. «Сначала нужно наладить систему здравоохранения, и тогда сами сениоры захотят работать», — резюмировал министр.