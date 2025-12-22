"Многое удалось": министр благосостояния похвастался, как в Латвии подняли выплаты на детей

«В этом году мы наконец приняли демографический план — он касается вопросов жилья, образования и здравоохранения. Принятый бюджет ориентирован на семьи. Конечно, получилось не все, но многое удалось. Например, предложение Министерства экономики: впредь в регионах Altum будет выдавать кредиты до 75 000 евро непосредственно молодым семьям. В демографическом плане семьи указывали, что на первом месте всегда стоит жилищный вопрос — где мы будем жить? Второй вопрос — пособия. В новом бюджете нам удалось увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с 421 евро до 600 евро, удалось повысить пособие по уходу за ребенком, потому что его получают все, в том числе те, кто не делал социальных взносов: если раньше это было 171 евро, то теперь будет 298 евро. Кроме того, раз в два года эта сумма будет индексироваться, поэтому мы прогнозируем, что через два года она составит уже 300 евро», — заявил в программе TV24 «Uz līnijas» министр благосостояния Рейнис Узулниекс.