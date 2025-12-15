Важная информация от VSAA - перерасчет пенсий и социальных пособий. Что еще изменится с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года в Латвии вступают в силу изменения в системе социальных выплат: пересчитаны минимальные пенсии, обновлены размеры пособий и уточнен порядок их выплаты. Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняет, кого затронут нововведения и когда получатели увидят изменения в своих выплатах.
Перерассчитанные VSAA минимальные пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, которые выплачиваются за текущий месяц, а также минимальные страховые выплаты клиенты получат уже в январе. Государственные пособия социального обеспечения и пенсии по потере кормильца, которые выплачиваются за предыдущий месяц, за январь будут выплачены в феврале.
Обратите внимание:
- за текущий месяц выплачиваются пенсии по потере кормильца, назначенные до 31 декабря 2020 года и выплата которых продолжается без перерыва;
- за предыдущий месяц выплачиваются пенсии по потере кормильца, назначенные с 1 января 2021 года.
Государственное пособие социального обеспечения
Минимальный размер в месяц:
- по возрасту — 187 евро;
- по потере кормильца на ребенка до достижения семи лет — 213 евро, с семи лет — 255 евро.
Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й группы, как и ранее, зависит от занятости — неработающим получателям пособия дополнительно назначается доплата.
Влияние размера государственного пособия социального обеспечения на другие услуги VSAA
- Государственное социальное пособие участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семье умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — 187 евро в месяц.
- Пособие на погребение в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица — 561 евро (3 × 187), если иждивенец умер 1 января или позднее.
- Пособие на погребение в случае смерти безработного — 561 евро (3 × 187), если безработный умер 1 января или позднее.
- Размер возмещения вреда (за несчастные случаи на работе до 1 января 1997 года) для лиц, которым оно установлено в размере государственного пособия социального обеспечения — 187 евро в месяц.
- Размер пособия по безработице установлен в размере 60% от двойного размера государственного пособия социального обеспечения (60% от 374 евро). Пособие в новом размере будет выплачиваться за период безработицы с 1 января.
Пенсия по потере кормильца или возмещение за утрату кормильца
Минимальный размер в месяц на каждого ребенка:
- с рождения до достижения семи лет — 213 евро;
- с семи лет — 255 евро.
Пенсия по возрасту
Минимальный размер определяется путем применения коэффициента 1,2 к базе расчета минимальной пенсии по старости (213 евро, для лиц с инвалидностью с детства — 255 евро) и увеличения суммы на два процента от базы расчета минимальной пенсии по старости за каждый следующий год страхового стажа, превышающий необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет).
Если страховой стаж в Латвии составляет:
- не менее 20 лет (или, если пенсия назначена до 31 декабря 2025 года с меньшим страховым стажем, необходимым для назначения пенсии по старости), минимальный размер пенсии по старости не может быть меньше 255,60 евро (213 × 1,2), для лиц с инвалидностью с детства — 306,00 евро (255 × 1,2);
- 21 год и более — минимальный размер пенсии по старости увеличивается на 4,26 евро за каждый год страхового стажа, для лиц с инвалидностью с детства — на 5,10 евро за каждый год страхового стажа.
Более подробную информацию о минимальных размерах пенсий и компенсаций, а также о повышении размера государственного пособия социального обеспечения можно найти здесь.