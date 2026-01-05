Названа еще одна страна, против которой США могут провести военную операцию
Президент США Дональд Трамп пригрозил Колумбии, обвинив ее в контрабанде кокаина в США и не исключив возможность того, что Вашингтон может провести там военную операцию.
Выступая перед журналистами на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон, Трамп охарактеризовал Колумбию как «очень больную» и заявил, что страной управляет «больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его США».
«Он не будет заниматься этим очень долго», — сказал Трамп.
Ранее Трамп уже выступал с критическими заявлениями в адрес левого президента Колумбии Густаво Петро, однако на этот раз по имени его не упомянул.
На вопрос журналиста о том, проведут ли США военную операцию против Колумбии, Трамп ответил: «Для меня это звучит неплохо».
В рамках реализации своей стратегии по борьбе с наркотиками Трамп недавно заявил, что не исключает возможность нанесения ударов по лабораториям по производству наркотиков в Колумбии, что Петро назвал угрозой вторжения. Вашингтон также ввел санкции против Петро.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, что в ходе военной операции США в субботу были захвачены президент соседней с Колумбией Венесуэлы Николас Мадуро и его жена. Они были доставлены в Нью-Йорк, где предстанут перед судом в связи с уголовными обвинениями в доставке наркотиков в США.