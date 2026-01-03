Стало известно, что США хотят сделать с Мадуро, захваченным сегодня в Венесуэле
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Николас Мадуро «вскоре столкнется со всей мощью американского правосудия на американской земле в американских судах» после его ареста в Венесуэле.
В сообщении, опубликованном в социальных сетях, Бонди сослалась на обвинительное заключение в отношении Николаса Мадуро, в котором ему вменяются «сговор с целью нарко-террористической деятельности, сговор с целью импорта кокаина, хранение автоматического оружия и взрывных устройств, а также сговор с целью хранения автоматического оружия и взрывных устройств против Соединенных Штатов».
Мадуро был обвинен окружным судом Южного округа Нью Йорка еще в 2020 году.
Бонди поблагодарила президента США Дональд Трамп и вооруженные силы США, которые, по ее словам, «провели невероятную и крайне успешную операцию по захвату двух предполагаемых международных нарко-торговцев», имея в виду Мадуро и его супругу.
BBC News тем временем сообщает, что США нанесли сегодня удары как минимум по трем объектам в Венесуэле. Они изучили видеоролики, опубликованные в соцсетях. Из них следует, что под американские авиаудары попали:
- Авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды, известная также как Ла Карлота — на кадрах, снятых на расстоянии, видны два столба дыма и взрыв вблизи этого военного аэродрома в Каракасе.
- Порт Ла-Гуайра — главный порт Каракаса, ведущий к Карибскому морю. На кадрах, снятых неподалеку, видно, как в воздух поднимаются несколько столбов дыма и виден как минимум один очаг возгорания.
- Аэропорт Игероте — также расположен в штате Миранда, к востоку от Каракаса. На кадрах, снятых с двух ракурсов, видны огонь и повторяющиеся вспышки на земле, что может свидетельствовать о повторных взрывах.
Как писал Otkrito.lv, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент страны Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны на самолете.