Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро захвачен и вывезен из страны
Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент страны Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны на самолете.
«Соединенные Штаты Америки успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США», — заявил Трамп.
Трамп также анонсировал пресс-конференцию по итогам операции, которая пройдет этим вечером в 18:00 по латвийскому времени.
Ночью столицу страны Каракас потрясли взрывы. Правительство Венесуэлы заявило, что атаки также имели место в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, после чего Мадуро объявил чрезвычайное положение и распорядился мобилизовать силы обороны.
Взрывы, пролеты самолетов и клубы черного дыма наблюдались по всему Каракасу примерно с 2.00 ночи по местному времени (08.00 по латвийскому времени) на протяжении около 90 минут, сообщили свидетели Reuters и подтверждают распространяющиеся в социальных сетях изображения.
По всему городу жители выражали шок и страх, снимая видео с густым дымом и яркими оранжевыми вспышками в небе. Свидетели также сообщили об отключении электроэнергии в южной части города, недалеко от крупной военной базы.
Трамп неоднократно обещал провести сухопутные операции в этой южноамериканской нефтедобывающей стране, которой Мадуро руководит с 2013 года. США, венесуэльская оппозиция и ряд других государств утверждают, что Мадуро сфальсифицировал выборы в прошлом году, чтобы сохранить власть.
Трамп публично не раскрывал свои цели, однако, как ранее сообщал Reuters, в частном порядке он оказывал давление на Мадуро с целью заставить его покинуть страну. В понедельник Трамп заявил, что для Мадуро было бы «разумно» уйти от власти.