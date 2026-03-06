Власти Даугавпилса предупреждают жителей: лед на Даугаве больше не безопасен

Проводя регулярные проверки городских водоемов, Управление коммунального хозяйства Даугавпилса установило, что на городских озерах и прудах лед достаточно толстый, чтобы на нем могли безопасно находиться люди. Однако толщина льда на Даугаве после выходных уже не будет соответствовать требованиям безопасности.