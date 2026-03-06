Власти Даугавпилса предупреждают жителей: лед на Даугаве больше не безопасен
Жителей Даугавпилса предупреждают: уже с 9 марта выход на лед Даугавы будет запрещен. Несмотря на ночные морозы, переменчивая погода стремительно разрушает лед, и прогулки по реке могут закончиться трагедией.
С учетом погодных условий, метеорологических прогнозов и ожидаемого таяния ледового покрова с 9 марта вступит в силу запрет находиться на льду Даугавы в Даугавпилсе, сообщили в самоуправлении.
Согласно распоряжению исполнительного директора самоуправления от 29 января, в настоящее время разрешено находиться на льду Даугавы на участке от микрорайона Ругели до моста Единства.
Проводя регулярные проверки городских водоемов, Управление коммунального хозяйства Даугавпилса установило, что на городских озерах и прудах лед достаточно толстый, чтобы на нем могли безопасно находиться люди. Однако толщина льда на Даугаве после выходных уже не будет соответствовать требованиям безопасности.
Несмотря на устойчивые ночные морозы, находиться на льду реки Даугавы в ближайшие дни станет опасно, поскольку переменчивая погода — оттепели, дождь, колебания температуры — существенно снижает прочность льда, особенно в местах с течением, подводными источниками, притоками, камышами и возле мостов.
Самоуправление призывает жителей быть осторожными и соблюдать личную безопасность, находясь на льду водоемов.
Рижане гуляют по замерзшей Даугаве (зима 2026)
В Риге полный запрет на нахождение на льду всех водоемов и прибрежных морских вод ввели еще 3 марта. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.