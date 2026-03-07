В декларации оказался минус? VID предупреждает о последствиях неоплаченного налогового долга
В Латвии годовую декларацию о доходах уже подали более 330 тысяч жителей. Пока одни с радостью ждут возврата переплаченных налогов, для других этот процесс заканчивается неприятным сюрпризом — налоговой задолженностью. Если такой долг вовремя не погасить, он начинает быстро расти и в итоге может оказаться у коллекторов, оставляя долгосрочный след в финансовой репутации человека, сообщает программа 360TV Ziņas.
Служба государственных доходов (VID) не раскрывает точную статистику о том, у скольких частных лиц сейчас образовалась налоговая задолженность. Однако на практике видно, что суммы могут быть довольно значительными — 500–600 евро и больше.
Если у человека нет возможности сразу выплатить всю сумму, законодательство предусматривает возможность подать заявление и договориться о погашении долга по частям.
Если же человек не реагирует на напоминания VID и не оплачивает задолженность, автоматически начинают начисляться проценты за просрочку — 0,05% за каждый день задержки. Одной из самых частых причин появления долга является вовремя не закрытая хозяйственная деятельность. Закон предусматривает, что минимальный налог необходимо платить даже в том случае, если деятельность зарегистрирована, но фактически доход в этот период не получался.
В VID избегают называть конкретные суммы или сроки, после которых долг передается на принудительное взыскание, однако подтверждают, что такая практика существует. Как только информация о просроченном платеже попадает к коллекторам или в Кредитное информационное бюро, она становится видна всем лицензированным кредиторам в Латвии.
Член правления AS Kredītinformācijas Birojs Интарс Микелсонс подчеркивает, что налоговая задолженность может серьезно ухудшить возможности человека брать кредиты в будущем. Более того, негативная информация сохраняется в кредитной истории еще пять лет даже после полного погашения долга.
Бывают ситуации, когда человек не вел хозяйственную деятельность или работал за границей, но в декларации все равно появляется «минус». Причина может скрываться в бухгалтерии работодателя. Член правления SIA Grāmatvedība Jums Индулис Клейнбергс поясняет, что работник имеет право запросить индивидуальное уведомление у бухгалтера работодателя, чтобы убедиться, что все данные были поданы корректно. Если обнаружится ошибка, отчетность можно исправить через руководство компании.
Чтобы избежать неприятных последствий и растущих штрафных процентов, VID призывает регулярно проверять сообщения в системе электронного декларирования (EDS).