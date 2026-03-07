В декларации оказался минус? VID предупреждает о последствиях неоплаченного налогового долга

Если же человек не реагирует на напоминания VID и не оплачивает задолженность, автоматически начинают начисляться проценты за просрочку — 0,05% за каждый день задержки. Одной из самых частых причин появления долга является вовремя не закрытая хозяйственная деятельность. Закон предусматривает, что минимальный налог необходимо платить даже в том случае, если деятельность зарегистрирована, но фактически доход в этот период не получался.