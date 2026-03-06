ФОТО: весна на Рижском Центральном рынке - отправляемся за свежими продуктами и первыми цветами

На прилавках по-прежнему много латвийских яблок — в зависимости от сорта и внешнего вида цена колеблется от 0,80 до 2,50 евро за килограмм. А вот любителиям ягод придется раскошелится - здесь можно найти чернику из Марокко, которая стоит от 18 до 27 евро за килограмм. На прилавках уже появилась и первая весенняя клубника из Греции — небольшая коробочка обходится примерно в 7,50 евро.