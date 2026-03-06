Что продают на Рижском Центральном рынке весной (5.03.2026)
ФОТО: весна на Рижском Центральном рынке - отправляемся за свежими продуктами и первыми цветами
С первыми теплыми днями на Рижском Центральном рынке становится оживленно. Холода отступили, и горожане снова отправляются сюда за свежими продуктами, зеленью и первыми весенними цветами.
Одними из самых популярных весенних продуктов остаются зеленый лук и укроп. Пучки свежей зелени стоят примерно 1 евро за 100 граммов, и покупатели охотно берут их для первых весенних салатов и супов.
На прилавках по-прежнему много латвийских яблок — в зависимости от сорта и внешнего вида цена колеблется от 0,80 до 2,50 евро за килограмм. А вот любителиям ягод придется раскошелится - здесь можно найти чернику из Марокко, которая стоит от 18 до 27 евро за килограмм. На прилавках уже появилась и первая весенняя клубника из Греции — небольшая коробочка обходится примерно в 7,50 евро.
Конечно, на рынке много и местных овощей, которые традиционно остаются основой повседневного рациона. Покупателям предлагают латвийский картофель, морковь, репчатый лук, чеснок, репу и другие корнеплоды. Квашеная капуста продается по 3 евро за килограмм. Помидоры черри стоят около 2,50 евро, паприка — примерно столько же.
Среди более экзотических продуктов выделяется авокадо — крупные плоды можно купить примерно по 1 евро за штуку, а небольшие всего по 0,50 евро.
Весеннее настроение создают не только продукты, но и цветы. На цветочных рядах разместились тюльпаны — их цена составляет от 1 до 1,20 евро за цветок. Там же можно найти и яркую мимозу - символ весны: веточка стоит от 1,50 до 2,50 евро.
Весна только начинается, и с каждым днем ассортимент на рынке будет становиться все богаче. Пока же рижане приходят сюда за первыми свежими вкусами сезона — и за ощущением того, что зима наконец осталась позади.