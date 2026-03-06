Злая ирония судьбы: вдовец погиб на том же месте, где потерял жену несколько лет назад
В штате Колорадо в США погиб вдовец, который активно боролся за повышение безопасности дорожного движения на перекрестке, где два года назад насмерть сбили его жену. Ирония судьбы — мужчина погиб именно на том же перекрестке.
В понедельник в городе Гринвуд-Виллидж, штат Колорадо, трагически погиб 82-летний Джерри Голдберг, который постоянно обращался к местным властям с призывом улучшить безопасность на опасном перекрестке, где в мае 2024 года во время утренней пробежки была сбита его 59-летняя жена Энди, с которой он прожил в браке 32 года, сообщает First Coast News. Он подал петицию об установке нового светофора, который хотел назвать «светофором Энди» в память о своей жене.
Однако 2 марта он сам погиб на этом перекрестке в результате столкновения его автомобиля с другим транспортным средством. Двоюродная сестра Глория ждала его на совместный обед в ресторане в тот роковой день, но он так и не пришел. «Я пыталась ему звонить, писать сообщения. Никакого ответа. Я вернулась домой с очень тяжелым чувством, что что-то не так, потому что для него это было нехарактерно», — призналась она.
Когда Глория узнала, что Джерри погиб — и именно там же, где ранее его жена, — это потрясло ее еще сильнее. «То, что это произошло в том же самом месте… это почти как в научной фантастике», — сказала Глория.
Всего за несколько месяцев до смерти Джерри снова обратился в городской совет с призывом установить на этом перекрестке светофор. «Мне хотелось бы думать, что у трагической смерти Энди может быть и какой-то положительный результат», — сказал он.
Местные жители уже несколько десятилетий пытаются добиться установки светофора, но власти сообщили, что предложение все еще рассматривается, а пока в этом месте будет усилено присутствие дорожной полиции.