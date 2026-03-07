В Рижском порту открыт модернизированный терминал сжиженного газа
Америка нам поможет: Рижский порт начинает новую эпоху поставок газа прямо из США
В Рижском порту заработала обновленная инфраструктура терминала сжиженного пропана компании Latvijas Propāna Gāze. Это единственный терминал такого типа в странах Балтии, и теперь он сможет принимать крупные газовые танкеры из США. Проще говоря — у Латвии появляется еще один надежный источник энергии, и в этот раз помощь приходит из-за океана.
В модернизацию терминала вложили около 10 миллионов евро, а новая инфраструктура начала работать в январе 2026 года. Уже в этом году через Ригу планируют перевалить примерно 400 тысяч тонн сжиженного газа, который будет поступать из Соединенных Штатов.
Для обычных жителей это может звучать как сложная техническая история, но смысл довольно простой. Чем больше у страны разных поставщиков энергии, тем меньше она зависит от одного источника. В последние годы Европа старается именно этого и добиться — расширить круг партнеров и сделать энергоснабжение более стабильным.
И здесь важную роль начинает играть Рижский порт. Теперь он может принимать крупные газовые суда, которые приходят через Атлантику. Раньше терминал мог обслуживать только небольшие корабли, перевозившие до 3000 тонн газа. Такие суда работали в основном внутри Балтийского моря и не участвовали в дальних перевозках.
Теперь ситуация изменилась. Первый сигнал того, что новая система работает, появился 28 февраля, когда в Рижский порт вошел танкер CERRO ALTO EXPLORER. Он доставил 20 тысяч тонн сжиженного пропана из США. Для порта это стало своего рода символическим стартом новых поставок.
Сам процесс выглядит довольно необычно. Газ перевозят в жидком виде при температуре около –43 градусов. После разгрузки на терминале его нагревают до обычной температуры, и только потом он может отправляться дальше — по железной дороге, автомобилями или на небольших судах.
Часть газа останется в Латвии, но значительная доля будет идти и в другие страны. Через Ригу топливо смогут получать Литва, Эстония, Польша, Украина, а также страны Скандинавии. В среднем из терминала ежедневно выезжает около 110 грузовиков с газом.
По сути, Рига постепенно превращается в важный энергетический узел региона. И в этой истории заметную роль играет партнерство с США. Поставки из-за океана помогают странам Балтии чувствовать себя увереннее в вопросах энергетики — особенно в нынешние непростые времена.
Компания Latvijas Propāna Gāze уже заявила, что на этом развитие не остановится. В планах — расширение хранилищ газа и новый этап модернизации терминала. Если эти проекты будут реализованы, Рижский порт сможет принимать еще больше грузов и укрепит свою роль одного из ключевых энергетических центров Балтийского региона.