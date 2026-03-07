Америка нам поможет: Рижский порт начинает новую эпоху поставок газа прямо из США

Для обычных жителей это может звучать как сложная техническая история, но смысл довольно простой. Чем больше у страны разных поставщиков энергии, тем меньше она зависит от одного источника. В последние годы Европа старается именно этого и добиться — расширить круг партнеров и сделать энергоснабжение более стабильным.