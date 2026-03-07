Лыжный сезон в Латвии заканчивается: многие трассы закрываются в эти выходные
Зима стремительно отступает: большинство лыжных трасс Латвии уже на этой неделе закрывают сезон. Но несколько еще пытаются продержаться и обещают продолжить работу.
Большинство лыжных трасс на этой неделе завершат работу в текущем сезоне, свидетельствует опубликованная ими информация.
В воскресенье, 8 марта, сезон планируется завершить на трассах Briežkalns в Мадонском крае, Žagarkalns и Ozolkalns в Цесисском крае, а также Riekstukalns в Кекавском крае.
Представители Gaiziņkalns в Мадонском крае сообщили агентству LETA, что сезон также планируется завершить на этой неделе, однако 11 марта на трассе еще пройдут соревнования.
Представители Milzkalns в Тукумском крае отметили, что при благоприятной погоде трасса может работать и на следующей неделе.
В Lemberga hūte в Вентспилсском крае сообщили, что 7 марта планируется мероприятие по закрытию сезона, однако трасса будет работать, пока это позволяют погодные условия.
Представители Egļukalns в Аугшдаугавском крае сообщили, что трасса продолжает работу, поскольку там еще достаточно снега.
Также представители Smeceres sils в Мадонском крае сообщили, что планируют продолжать работу — трасса длиной 2,5 километра и участок в лесу по-прежнему находятся в хорошем состоянии.