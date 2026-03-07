Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы ляпнете что-то не подумав, однако не спешите жалеть о своих словах. Как ни странно, вы окажетесь абсолютно правы.
Телец
Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему, расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу - на тормозе.
Близнецы
В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.
Рак
Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер - общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.
Лев
Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными.
Дева
Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.
Весы
Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
Скорпион
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Стрелец
Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.
Козерог
Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с Мартовским Зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.
Водолей
Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
Рыбы
Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.