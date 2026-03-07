В субботу потеплеет до +7 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В субботу потеплеет до +7 градусов

Отдел новостей

LETA

В субботу температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов, прогнозируют синоптики.

В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. В утренние часы и во второй половине дня местами сохранится туман, ветер слабый.

В столице ожидается преимущественно солнечное небо, во второй половине дня облачность увеличится. Погода будет сухой, но в утренние часы видимость может ухудшиться из-за тумана. Ветер слабый, температура воздуха составит +3...+5 градусов.

Темы

Прогноз погоды

Другие сейчас читают