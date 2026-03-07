Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:00
В субботу потеплеет до +7 градусов
В субботу температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов, прогнозируют синоптики.
В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. В утренние часы и во второй половине дня местами сохранится туман, ветер слабый.
В столице ожидается преимущественно солнечное небо, во второй половине дня облачность увеличится. Погода будет сухой, но в утренние часы видимость может ухудшиться из-за тумана. Ветер слабый, температура воздуха составит +3...+5 градусов.