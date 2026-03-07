В Ригу прибыли первые два репатриационных рейса airBaltic из Дубая: оба самолета были полными
В ночь на субботу в Риге приземлились первые два репатриационных рейса латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Дубая, свидетельствует информация на сайте мониторинга полетов Flightradar24.
Изначально рейс airBaltic BT7701 из Дубая должен был вылететь в пятницу в 15:50 по латвийскому времени, или в 17:50 по времени Дубая, однако он задержался более чем на час и вылетел в 16:52 по латвийскому времени.
Второй репатриационный рейс BT7703 из Дубая вылетел в пятницу в 17:12 по латвийскому времени, или в 19:12 по времени Дубая.
Оба рейса из Дубая в Ригу были выполнены с технической остановкой в Ираклионе, Греция. На обоих рейсах было обеспечено по 145 мест. Оба рейса были полными.
Третий репатриационный рейс BT7756 запланирован на субботу из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае в 19:20 по местному времени. Этот рейс в Ригу также планируется выполнить с технической остановкой в Ираклионе, Греция. Ожидается, что самолет может прибыть в Ригу в воскресенье в 3:40 по местному времени Риги.
Как уже сообщало агентство LETA, правительство в четверг на экстренном заседании решило выделить 752 000 евро на репатриацию и эвакуацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов.
В консульском регистре Министерства иностранных дел на 4 марта были зарегистрированы 624 гражданина Латвии, которые попросили помощи для выезда из ОАЭ.
Как сообщалось, 28 февраля США и Израиль начали удары по Ирану, который в ответ нанес ракетные и дроновые удары по странам Ближнего Востока, где расположены американские военные объекты.
В пятницу Израиль бомбил цели иранского режима в Тегеране и позиции шиитской террористической группировки «Хезболла» в Бейруте, а министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США в ближайшее время значительно усилят удары по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после любой капитуляции Ирана США и их союзники будут работать над тем, чтобы «вернуть Иран с края уничтожения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде». Однако, по его словам, это будет зависеть от нового руководства Ирана, которое должно быть приемлемым для США. Также президент США заявил, что хочет «сделать Иран снова великим».