В Ригу прибыли первые два репатриационных рейса airBaltic из Дубая: оба самолета были полными

Президент США Дональд Трамп заявил, что после любой капитуляции Ирана США и их союзники будут работать над тем, чтобы «вернуть Иран с края уничтожения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде». Однако, по его словам, это будет зависеть от нового руководства Ирана, которое должно быть приемлемым для США. Также президент США заявил, что хочет «сделать Иран снова великим».