"Полный хаос!" Застрявшие в Дубае латвийцы возмущены отсутствием коммуникации и ценой репатриационных рейсов

Один из пассажиров рассказывает, что всего за одну ночь и утро получил от airBaltic три совершенно разных уведомления об оплате рейса. Сначала в SMS было указано, что за полет нужно заплатить в течение трех часов. В электронном письме говорилось, что оплату необходимо сделать до 10:58 по рижскому времени. В третьем сообщении указывалось, что оплату нужно внести за 12 часов до вылета, когда будет открыта ссылка для платежа.