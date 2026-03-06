"Полный хаос!" Застрявшие в Дубае латвийцы возмущены отсутствием коммуникации и ценой репатриационных рейсов
В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, закрытием воздушного пространства и массовой отменой рейсов Латвия организует репатриационные рейсы, чтобы доставить домой соотечественников, застрявших в Дубае. Однако, хотя со стороны Латвии кажется, что все происходит и полеты активно организуются, находящиеся на месте в Дубае путешественники рассказали порталу Jauns.lv о совсем другой реальности.
Среди людей царит неопределенность, а в действиях ответственных латвийских учреждений и национальной авиакомпании наблюдается настоящий хаос, противоречивая информация и явный недостаток коммуникации.
Как рассказала порталу Jauns.lv Агате, ее поездка в Дубай в гости к мужу, который там работает, была запланирована заранее. Изначально возвращение домой рейсом airBaltic было намечено на 9 марта, однако только вчера женщина получила информацию, что рейс в Ригу отменен. Чтобы вернуться домой, теперь ей необходимо записаться на организованный государством репатриационный рейс, однако этот процесс оказался настоящим испытанием.
Противоречивая информация
По словам Агате, изначально со стороны ответственных латвийских служб практически не было никакой коммуникации о том, как действовать и где регистрироваться.
Позвонив в Консульский департамент Министерства иностранных дел, она получила лишь ту же информацию, которая уже за день до этого появилась в публичном пространстве. Людям пришлось искать сведения в социальных сетях или в СМИ. Сейчас ситуация немного улучшилась — наконец была разослана более четкая информация и форма для регистрации на репатриационные рейсы.
Помимо медленных действий ответственных учреждений, Агате также отмечает, что в национальную авиакомпанию airBaltic невозможно было дозвониться, и сделать это не удается до сих пор, чтобы хотя бы выяснить, какая ситуация и как действовать дальше. Дополнительное возмущение у женщины вызывает и финансовая сторона вопроса: за билет на обратный путь требуют 350 евро.
«Да, я понимаю, что это чрезвычайная ситуация, но разве государство не может пойти навстречу своим гражданам? Многие уже купили билет на обратный рейс, а значит один раз за эту услугу уже заплатили. Это просто кажется неэтичным — требовать платить еще раз», — говорит латвийка.
Она особенно беспокоится о молодежи и других путешественниках, у которых, возможно, просто нет свободных средств для возвращения домой. «Какое решение для людей, у которых нет денег? Что им делать — оставаться там?»
Опыт других путешественников
Слова Агате о растерянности подтверждают и другие путешественники, чьим опытом делятся в социальных сетях и мессенджерах другие застрявшие в Дубае латвийцы. В переписках люди не скрывают возмущения коммуникацией авиакомпании airBaltic, указывая, что дозвониться в компанию практически невозможно, а разосланная информация откровенно противоречива.
Один из пассажиров рассказывает, что всего за одну ночь и утро получил от airBaltic три совершенно разных уведомления об оплате рейса. Сначала в SMS было указано, что за полет нужно заплатить в течение трех часов. В электронном письме говорилось, что оплату необходимо сделать до 10:58 по рижскому времени. В третьем сообщении указывалось, что оплату нужно внести за 12 часов до вылета, когда будет открыта ссылка для платежа.
Путешественники также жалуются на полную неопределенность по поводу практических деталей:
«Нигде не написано, лететь ли в том, что на тебе надето, или можно взять сумку», — возмущается один из пассажиров в переписке, добавляя, что именно поэтому линии обслуживания клиентов перегружены.
Еще больший хаос вызвало сообщение в платформе X о том, что вылет будет осуществляться из другого аэропорта Дубая, в то время как сами пассажиры были проинформированы об этом с заметной задержкой.
«Я тебе говорю! Полный бардак! Надежда только на себя», — резюмирует один из путешественников.
В Дубае заботятся о застрявших
Пока коммуникация с латвийскими учреждениями и авиакомпанией оставляет желать лучшего, Агате высоко оценивает действия властей Дубая. Читая новости в Латвии, может показаться, что в Дубае царит паника, однако в реальности ситуация относительно спокойная. Магазины работают, жизнь продолжается своим чередом.
В первые дни, слыша и видя работу систем противовоздушной обороны, было страшно, и первую ночь из соображений безопасности пришлось спать на кухне. Однако сейчас к ситуации уже привыкли. К тому же в последние дни угроз ракетных ударов в направлении города не фиксировалось.
Агате подчеркивает, что власти Дубая действуют очень отзывчиво. Жители и гости города ежедневно получают информацию о том, что происходит и как действовать в чрезвычайной ситуации. Кроме того, гостиницам дано распоряжение размещать и обеспечивать питанием всех путешественников, застрявших в Дубае. «Здесь все организовано на самом высоком уровне, люди информированы, поэтому нет ни хаоса, ни паники», — отмечает латвийка, подчеркивая контраст между подходами двух стран к кризисной ситуации.
airBaltic: ситуация нестандартная
Реагируя на недовольство пассажиров сложным и хаотичным процессом возвращения домой, представитель национальной авиакомпании airBaltic Альбертс Зиемелис в разговоре с порталом Jauns.lv подчеркнул, что репатриационные рейсы — это чрезвычайная мера, которая организуется в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями, а не как часть обычного расписания полетов.
Пассажирам, чей рейс был отменен, но у которых уже был куплен билет airBaltic, компания предлагает воспользоваться одной из альтернатив — получить бесплатный ваучер или переоформить билет на другой доступный рейс, в том числе на вылет из другого пункта назначения. Объясняя сложности со связью с авиакомпанией, Зиемелис признал, что из-за чрезвычайных обстоятельств колл-центр airBaltic крайне перегружен, поэтому дозвониться до компании гораздо труднее, чем обычно.
В то же время он отмечает, что вся актуальная информация оперативно отправляется пассажирам по указанным ими каналам связи — на телефон или по электронной почте. «Ситуация очень динамичная, поэтому информация может меняться», — признает представитель авиакомпании, приводя в пример внезапную необходимость сменить аэропорт вылета.
Он поясняет, что решения о чрезвычайных рейсах и их времени принимаются в очень короткие сроки. Это и объясняет, почему информация может изменяться даже в течение нескольких часов, что неизбежно создает напряжение для пассажиров. Кроме того, организация репатриационных рейсов — сложный процесс: необходимо оперативно подготовить самолеты и обеспечить экипаж. Зиемелис подчеркивает, что в чрезвычайных условиях такая оперативная готовность требует времени и мобилизации огромных ресурсов.
Согласно текущей информации, все доступные репатриационные рейсы на данный момент уже заполнены. Информация о возможных дополнительных рейсах будет предоставлена позже.
Решение о репатриации принято на внеочередном заседании
Как уже сообщалось, в четверг, 5 марта, правительство на внеочередном заседании, проведенном в формате письменного опроса, решило выделить 752 000 евро на репатриацию и эвакуацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов.
Учитывая ситуацию с безопасностью в регионе Ближнего Востока, Министерству иностранных дел в сотрудничестве с Министерством сообщения было поручено обеспечить гражданам Латвии репатриационные рейсы, организованные airBaltic, из соответствующего региона. При необходимости МИД также должен обеспечить эвакуацию граждан Латвии из ОАЭ наземным транспортом в соседние страны.
Правительство также решило, что при проведении репатриации и эвакуации приоритет будет предоставляться семьям с детьми, несовершеннолетним, людям с проблемами здоровья и ограниченной подвижностью, беременным женщинам, пожилым людям, лицам с инвалидностью, детям без сопровождения и другим социально уязвимым группам. Кроме того, было принято решение, что доплата авиапассажира за билет на организованный airBaltic репатриационный рейс составит 350 евро.
В настоящее время планируется обеспечить до пяти репатриационных авиарейсов, однако при необходимости, не превышая общий объем финансирования, может быть организовано и больше рейсов. По состоянию на 4 марта в Консульском реестре Министерства иностранных дел зарегистрировались 624 гражданина Латвии, которые попросили помощи для выезда из Объединенных Арабских Эмиратов.