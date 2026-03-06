Первый этап оборонного щита: на изъятых землях у границ с Россией появляются "зубы дракона"
На восточной границе Латвии началось размещение "зубов дракона" — первые элементы новой противомобильной инфраструктуры уже устанавливают на изъятых территориях. Страна ускоряет укрепление рубежей, превращая границу в реальный защитный барьер.
Министерство обороны сообщает, что Национальные вооруженные силы начали работы первого этапа по созданию противомобильной инфраструктуры на территориях изъятой недвижимости у восточной границы Латвии, размещая там противомобильные заграждения.
«Введение противомобильных мер — это физическое и наглядное подтверждение того, что Латвия будет защищена с первого сантиметра. Я доволен, что необходимые подготовительные работы для строительства противомобильной инфраструктуры — как юридические, так и технические — прошли максимально оперативно и по плану. Это подтверждает нашу способность реагировать и без задержек укреплять внешнюю границу Латвии и НАТО. Также благодарю самоуправления и жителей за понимание и сотрудничество», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
Сообщается, что конкретные работы по строительству противомобильной инфраструктуры начаты на принадлежащем самоуправлению Балвского края объекте недвижимости, который передан Министерству обороны в безвозмездное пользование. На территории этого объекта 2-я Видземская бригада Земессардзе разместит несколько сотен «зубов дракона».
Также 3-я Латгальская бригада Земессардзе в ближайшее время начнет размещение различных противомобильных заграждений на других территориях восточной приграничной зоны, определенных на первом этапе и подлежащих изъятию.
Ранее сообщалось, что для ускорения военного укрепления восточной границы осенью 2025 года Сейм принял подготовленный Министерством обороны закон о создании противомобильной инфраструктуры. 22 декабря 2025 года Кабинет министров утвердил территории, необходимые для реализации первого этапа этой инфраструктуры — список объектов недвижимости и графические материалы. 24 февраля этого года правительство утвердило территории и графические материалы, необходимые для реализации второго этапа.
Одновременно правительство поддержало присвоение этим территориям статуса объекта национальных интересов, а также установление сервитута на принадлежащие частным лицам объекты недвижимости или их части в соответствии с законом о создании противомобильной инфраструктуры.
За изъятие территорий, необходимых для противомобильной инфраструктуры, владельцам недвижимости будет выплачена компенсация. Ее размер определит специальная комиссия с привлечением сертифицированного оценщика недвижимости.