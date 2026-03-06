Первый этап оборонного щита: на изъятых землях у границ с Россией появляются "зубы дракона"

«Введение противомобильных мер — это физическое и наглядное подтверждение того, что Латвия будет защищена с первого сантиметра. Я доволен, что необходимые подготовительные работы для строительства противомобильной инфраструктуры — как юридические, так и технические — прошли максимально оперативно и по плану. Это подтверждает нашу способность реагировать и без задержек укреплять внешнюю границу Латвии и НАТО. Также благодарю самоуправления и жителей за понимание и сотрудничество», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.