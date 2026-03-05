Жителям Латвии сообщили о двух репатриационных рейсах из Дубая: что известно о вылетах 6 марта
По запросу Министерства иностранных дел Латвии национальная авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с Министерством сообщения планирует выполнить специальные репатриационные рейсы из Дубая (ОАЭ) в Ригу, чтобы помочь латвийским подданным, которых затронула текущая ситуация на Ближнем Востоке, вернуться в Латвию.
Планируемые рейсы и расписание
1. Рейс BT7701
- Дата вылета: 6 марта 2026 года
- Вылет из Дубая (DXB): 17:50 по местному времени Дубая
- Маршрут: Дубай – техническая остановка в Ираклионе (Греция, остров Крит) – Рига
- Ожидаемое прибытие в Ригу: 7 марта в 02:10 по рижскому времени
- Количество мест: 145
2. Рейс BT7703 (дополнительный, второй репатриационный)
- Дата вылета: 6 марта 2026 года
- Вылет из Дубая (DXB): 18:50 по местному времени Дубая
- Маршрут: Дубай – техническая остановка в Ираклионе (Греция, остров Крит) – Рига
- Ожидаемое прибытие в Ригу: 7 марта в 03:10 по рижскому времени
- Количество мест: 145
Порядок участия и регистрация
По рейсу BT7701 с латвийскими подданными, зарегистрированными в Консульском регистре, свяжется Министерство иностранных дел Латвии и проинформирует о возможности участия в рейсе и дальнейшей процедуре.
Для рейса BT7703 необходимо отдельно подать заявку, заполнив специальную форму. Подать заявку могут граждане Латвии, неграждане Латвии, а также члены семьи граждан или неграждан Латвии. Приоритет предлагается предоставить семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним, людям с проблемами здоровья и ограничениями подвижности.
Важно: заполнение формы не гарантирует место на рейсе. С теми, кто соответствует требованиям, свяжутся индивидуально и дадут дальнейшие указания.
Важное предупреждение для всех пассажиров
Пассажирам настоятельно рекомендуется ни в коем случае не ехать в аэропорт, пока не получено индивидуальное подтверждение включения в список пассажиров конкретного рейса и допуска к полету.
Возможны изменения
airBaltic продолжает внимательно следить за развитием событий в регионе и сотрудничает с национальными и международными институциями. Учитывая быстро меняющиеся обстоятельства, в выполнении рейсов могут быть внесены непредвиденные изменения. В таких случаях пассажиров обещают информировать своевременно.
Ограничения по безопасности и регулированию
С учетом текущей ситуации airBaltic, как авиакомпания, зарегистрированная в ЕС, может выполнять полеты только в соответствии с рекомендациями и регуляторными ограничениями EASA для конкретного воздушного пространства. На выполнение рейсов также влияют оценка рисков, операционная готовность аэропортов, ограничения по рабочему времени и отдыху экипажей и условия страхового покрытия, поэтому рейсы нельзя организовать произвольно или быстрее установленных рамок.
Пассажирам, чьи рейсы на/из Дубая были отменены (включительно до 8 марта), предлагаются бесплатные варианты:
- запросить возврат стоимости билета
- выбрать подарочный ваучер airBaltic для будущих поездок
- бесплатно перенести бронирование на более поздние рейсы airBaltic на/из Тель-Авива и Дубая (в пределах срока действия билета)
- бесплатно изменить пункт назначения на другой маршрут airBaltic
Для внесения изменений в бронирование airBaltic просит обращаться в колл-центр по телефону +371 67280422.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Кабинет министров принял решение о репатриации граждан Латвии из региона Ближнего Востока.