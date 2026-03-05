Жителям Латвии сообщили о двух репатриационных рейсах из Дубая: что известно о вылетах 6 марта

С учетом текущей ситуации airBaltic, как авиакомпания, зарегистрированная в ЕС, может выполнять полеты только в соответствии с рекомендациями и регуляторными ограничениями EASA для конкретного воздушного пространства. На выполнение рейсов также влияют оценка рисков, операционная готовность аэропортов, ограничения по рабочему времени и отдыху экипажей и условия страхового покрытия, поэтому рейсы нельзя организовать произвольно или быстрее установленных рамок.