Кабинет министров принял решение о репатриации граждан Латвии из региона Ближнего Востока
Правительство в четверг на внеочередном заседании, проведенном в порядке опроса, решило выделить 752 000 евро на репатриацию и эвакуацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
С учетом ситуации в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока Министерству иностранных дел (МИД) в сотрудничестве с Министерством сообщения (МС) поручено обеспечить гражданам Латвии организованные AS Air Baltic Corporation репатриационные рейсы и эвакуацию из соответствующего региона.
Одновременно МИД при необходимости должен обеспечить эвакуацию граждан Латвии из ОАЭ наземным транспортом в соседние с ОАЭ страны.
Правительство договорилось, что при реализации мер репатриации и эвакуации приоритет следует предоставить семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам с нарушениями здоровья и ограничениями подвижности, беременным, пожилым, людям с инвалидностью, детям без сопровождения и другим социально уязвимым лицам.
Также правительство решило, что соплатеж авиапассажира за билет на организованный Air Baltic Corporation репатриационный рейс составит 350 евро.
МИД указывает, что общие расходы на один авиарейс, исходя из информации Air Baltic Corporation, планируются примерно в 150 000 евро. При расчете, что на одном рейсе может быть около 150 человек, средние транспортные расходы на одного человека могут составить около 1000 евро.
Сейчас планируется обеспечить до пяти репатриационных авиарейсов, но при необходимости, не превышая общий объем финансирования, могут быть организованы и дополнительные рейсы.
Что касается использования наземного транспорта, сейчас предполагается, что расходы на перевозку одного человека могут составить около 50 евро; расчет сделан на 40 человек, то есть один наземный рейс в целом может обойтись в 2000 евро.
МС как держателю долей капитала Air Baltic Corporation поручено убедиться, что цена услуги репатриационного рейса соответствует фактическим затратам и не превышает предложения другим получателям аналогичных услуг. Общие расходы в размере 752 000 евро будут покрыты из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи».
Агентство LETA ранее сообщало, что в консульском регистре МИД по состоянию на 4 марта были зарегистрированы 624 гражданина Латвии, которые попросили помощи для выезда из ОАЭ.
28 февраля Израиль и США начали авиаудары по Ирану. В первые дни конфликта ряд затронутых стран полностью закрыл свое воздушное пространство, а 4 марта началось его частичное, но не полное открытие.