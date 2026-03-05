Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Скользкие дороги утром и до +10 градусов днем: прогноз на пятницу
Туман, иней и резкие перепады температуры сделают ночь и утро пятницы в Латвии потенциально скользкими, прогнозируют синоптики.
В пятницу ночью и утром во многих районах Латвии образуется туман. Местами ожидаются также иней и обледенение дорог. Температура воздуха опустится до -1...-7 градусов.
Днем на большей части территории страны будет светить солнце, на побережье возможен туман. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада, юго-запада. Температура воздуха составит +1...+7 градусов, в западных и центральных районах страны до +10 градусов.
В Риге в течение ночи ожидается легкая облачность, без осадков. Слабый северо-западный ветер перейдет в юго-западный. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем потеплеет до +9 градусов.