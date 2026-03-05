В Риге вводят новые “зоны 30”: какие улицы замедлятся уже 9 марта

На всей территории района Кипсала планируется ввести зону ограничения скорости 30 километров в час, за исключением улиц, на которых уже установлена жилая зона, то есть где необходимо ехать еще медленнее. Такое решение принято «с учетом узкого профиля улиц, а также интенсивного велосипедного движения и пешеходного потока».