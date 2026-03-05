В Риге вводят новые “зоны 30”: какие улицы замедлятся уже 9 марта
С 9 марта на ряде улиц Риги вводят ограничение скорости до 30 км/ч: новые правила затронут Кипсалу, Иманту, Зиепниеккалнс и Шкиротаву, чтобы повысить безопасность пешеходов и привести движение в соответствие с инфраструктурой.
Как сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы, 9 марта в нескольких районах Риги — Кипсале, Иманте, Зиепниеккалнсе и Шкиротаве — на отдельных улицах и их участках будет введено новое ограничение скорости движения до 30 километров в час.
Ограничения скорости необходимы для повышения безопасности дорожного движения и приведения скорости в соответствие с существующей уличной инфраструктурой.
На всей территории района Кипсала планируется ввести зону ограничения скорости 30 километров в час, за исключением улиц, на которых уже установлена жилая зона, то есть где необходимо ехать еще медленнее. Такое решение принято «с учетом узкого профиля улиц, а также интенсивного велосипедного движения и пешеходного потока».
Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения скорости, соответствующей существующей инфраструктуре, на участках улиц, где не устроены тротуары, будет снижена максимально допустимая скорость движения — на участке улицы Раюмсила между улицей Крустпилс и улицей Дзиркалю.
В целях содействия более безопасной организации дорожного движения и обеспечения скорости, соответствующей среде улицы, перед пешеходными переходами и вблизи парка максимально допустимая скорость движения на участке улицы Эбельмуйжас между улицей Валдекю и улицей Ливциема будет снижена до 30 километров в час.
Помимо этого, у пешеходных переходов будет ограничена стоянка транспортных средств в целях улучшения видимости для пешеходов и содействия более безопасному движению на соответствующем участке улицы.
Ограничение скорости будет введено также в Иманте — на участке улицы Сканду от проспекта Курземес, 3Б, до улицы Сканду, 14.