"Теперь проблема - вытащить их из дома": создатель Ghetto Games о том, как изменились дети

При этом Эльбакян считает, что современное поколение подростков во многом стало даже более осознанным. По его наблюдениям, многие дети уже в раннем возрасте понимают, что чрезмерное пребывание в соцсетях может быть вредным. «Сегодня молодежь становится настолько умной, что уже в 12 лет понимает: что-то здесь не так. Многие сами говорят, что слишком долго сидят в социальных сетях», — сказал он.