"Теперь проблема - вытащить их из дома": создатель Ghetto Games о том, как изменились дети
Еще недавно подростки часами сидели во дворах, грызли семечки и иногда дрались. Сегодня проблема другая — детей сложно вытащить из дома. Создатель Ghetto Games Раймонд Элбакян объяснил, как изменилось поколение подростков.
Основатель движения Ghetto Games Раймонд Элбакян считает, что сравнивать сегодняшнюю молодежь с подростками прошлого не совсем корректно. По его словам, времена изменились — вместе с ними изменились и проблемы детей. В эфире передачи «Preses klubs» на TV24 он отметил, что раньше подростки жили совсем в другой информационной среде.
«Когда я начинал Ghetto Games, у нас были телефоны Nokia. Даже если была камера — это не был смартфон. Ни TikTok, ни социальных сетей тогда просто не существовало», — рассказал Элбакян.
По его словам, в те годы дети проводили гораздо больше времени на улице. «Мы сидели во дворах, грызли семечки, иногда дрались, курили за подъездами — вот с таким контингентом тогда приходилось работать», — вспоминает он. Сегодня ситуация изменилась. Основная проблема, по мнению Элбакяна, заключается в том, что дети проводят слишком много времени дома и в интернете.
«Теперь, наоборот, стало меньше такого уличного контингента, но появилась другая проблема — ребенка трудно вытащить из дома», — отметил он.
При этом Эльбакян считает, что современное поколение подростков во многом стало даже более осознанным. По его наблюдениям, многие дети уже в раннем возрасте понимают, что чрезмерное пребывание в соцсетях может быть вредным. «Сегодня молодежь становится настолько умной, что уже в 12 лет понимает: что-то здесь не так. Многие сами говорят, что слишком долго сидят в социальных сетях», — сказал он.
По мнению основателя Ghetto Games, цифровая среда одновременно дала молодежи новые возможности и создала новые проблемы. «От этого эффекта появился и определенный дефект», — отметил он. Именно поэтому в последние годы появилось множество программ, направленных на вовлечение подростков в активную жизнь. «Создаются разные программы, развивается Ghetto Games. Со временем наш фокус даже сместился — с дворовых детей на тех, кого сложнее всего расшевелить и вывести из дома», — объяснил Элбакян. «У каждого времени свои проблемы», — сказал он.
В то же время Эльбакян считает, что сегодня предпринимается немало усилий, чтобы помочь подросткам стать более активными — через спорт, уличные мероприятия и молодежные инициативы. Однако, по его словам, ключевая роль все равно остается за семьей. «Хорошая новость в том, что сейчас многое делается для того, чтобы активизировать детей. Но основа всего начинается дома», — подчеркнул он.