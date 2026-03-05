Сигулда станет "центром мира": чем удивит 10-й фестиваль качелей в апреле
В этом году на Сигулдском фестивале качелей будут качаться уже в десятый раз. Десять отталкиваний, десять подъемов, десять возвращений. Десятый фестиваль качелей приходит с широким размахом и большим юбилейным кругом. Тема этого года — «Мир, мирок!».
10-й фестиваль качелей приглашает отправиться в путешествие. В этот раз его площадки превратятся в маленькую модель мира: холмы Сигулды смогут символически переговариваться с альпийскими вершинами, а течение Гауи — отозваться океанскими потоками. Эйфелева башня в Париже, пирамиды Египта, The Beatles в дождливом Ливерпуле или культовые белые паруса Сиднейского оперного театра под солнцем. Каждые тематические качели будут нести «код идентичности» какого-то места в мире — узнаваемые символы этой земли и знаки, рожденные нашим временем.
Истории разных стран встретятся в одном драматургическом потоке, и в дни фестиваля Сигулда станет символическим центром мира.
Центром мирового безумия и одновременно несокрушимой силы воли уже пятый год остается Украина — ее земля и ее люди. К сожалению, уже пятый год и фестиваль качелей создает «качели борьбы Украины», каждый год надеясь, что это будут последние. Безумие продолжается, и нам тоже нужно продолжать отдавать свою энергию поддержке победы. На фестивале можно будет покачаться на украинских качелях, принять участие в плетении маскировочных сетей и сделать пожертвование, получив взамен согревающий украинский борщ. Каждый маленький посетитель фестиваля сможет хотя бы на мгновение зажечь улыбку на лице какого-то украинского ребенка, подарив привезенную с собой игрушку для поддержки.
Фестиваль качелей в Сигулде в 2024 году
Традиционно есть возможность покататься на различных качелях, созданных мастерами Сигулдского фестиваля качелей, а также рассмотреть объекты окружающей среды, созданные художниками. ...
Сейчас в Сигулде идет активная подготовка к десятому фестивалю качелей. По традиции будет возможность покачаться на разных качелях, созданных мастерами фестиваля, посмотреть художественные объекты в городской среде, сделать покупки на богатой пасхальной ярмарке, творчески проявить себя в мастерских Zum-Zum, попробовать азарт в игре «качельный пинг-понг» или почитать книгу, лениво устроившись в «качельной читальне». Но в этом году фестиваль удивит и несколькими новинками. В деревьях Майского парка оживут истории воспоминаний десяти лет фестиваля. Фотовыставка в парке — фотографии, эскизы воспоминаний, детали первых конструкций и самые яркие моменты — позволит проследить, как идея превратилась в движение, а движение — в часть городской идентичности.
А на площади у Сигулдского железнодорожного вокзала вместе с символом фестиваля — цветущим зайцем — соберется целая «заячья семья»: она будет сопровождать участников «Заячьего забега» и приглашать запечатлеть особую атмосферу фестиваля на незабываемых фотографиях.
Фестивальные объекты разместят на главных городских площадях — у железнодорожного вокзала Сигулды и на Праздничной площади, а отдельные объекты появятся и в других местах города и Сигулдского края, в том числе на популярных смотровых точках на территории Гауйского национального парка.
Фестиваль качелей откроется в субботу, 4 апреля, «Олимпийским заячьим забегом». Традиционно в забеге длиной около километра — от железнодорожного вокзала до Праздничной площади Сигулды — поддерживать спортивный дух участникам помогут гордость края, легендарные олимпийцы. Но в юбилейный год к чемпионам на стартовой линии присоединятся и музыканты, телеведущие и радиоперсоны, которые когда-то создавали свои качели, помогая сделать первые «отталкивания» фестиваля: Юрис Каукулс, Каспарс Тобис, Рута Двинска и другие.
Старт забега — и одновременно открытие фестиваля — будет дан в 12:00 на площади у железнодорожного вокзала Сигулды.
Тем временем на Праздничной площади Сигулды в сотрудничестве с Mūsu Bio Tirgus два дня будет проходить Пасхальная ярмарка.
В субботу, 4 апреля, с 12:00 до 17:00 и в воскресенье, 5 апреля, с 11:00 до 16:00 посетители смогут приобрести угощения к праздничному столу, полезные вещи ручной работы для дома и в подарок, а также сами стать ремесленниками в легендарной фестивальной мастерской Zum-Zum.
В субботу и воскресенье посетителей гордо прокатит фестивальная конная повозка — от железнодорожного вокзала до Праздничной площади и обратно, а проголодавшихся после качелей порадуют гастро-грильбар Kokos, ресторан Kungu Rija и шеф-повара кафе Mr.Biskvīts — рецептами со вкусами мира.