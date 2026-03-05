Центром мирового безумия и одновременно несокрушимой силы воли уже пятый год остается Украина — ее земля и ее люди. К сожалению, уже пятый год и фестиваль качелей создает «качели борьбы Украины», каждый год надеясь, что это будут последние. Безумие продолжается, и нам тоже нужно продолжать отдавать свою энергию поддержке победы. На фестивале можно будет покачаться на украинских качелях, принять участие в плетении маскировочных сетей и сделать пожертвование, получив взамен согревающий украинский борщ. Каждый маленький посетитель фестиваля сможет хотя бы на мгновение зажечь улыбку на лице какого-то украинского ребенка, подарив привезенную с собой игрушку для поддержки.