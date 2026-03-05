Некоторые лекарства подорожали на 100%: что происходит после реформы цен
Статистика показывает резкие колебания цен на лекарства после реформы 2025 года: сотни препаратов подорожали, нередко более чем на 30%, а некоторые — вдвое. При этом часть медикаментов все же подешевела.
Статистика Государственного агентства лекарств (ГАЛ) показывает, что в 2025 году фармацевтические компании и их представительства в Латвии повысили цены на 708 медикаментов, тогда как цены 730 лекарств были снижены. Также статистика свидетельствует о том, что нередко повышение цен было весьма значительным - более чем на 30%, а в некоторых случаях - даже на 100% и больше. Абсолютное большинство из них - это лекарства, произведенные за рубежом и импортированные в Латвию, сообщает Diena.
Министерство здравоохранения в феврале этого года опубликовало данные о результатах реформы цен на лекарства, указав, что в среднем цены в аптеках снизились на 17%, и особенно это было заметно в сегменте самых дорогих препаратов. В то же время в результате реформы 2025 года на лекарства стоимостью до 5 евро цены в основном выросли.
С 1 января 2025 года в Латвии были изменены принципы формирования цен на лекарства, введена новая модель наценок и установлены сниженные пределы наценок для оптовых торговцев и аптек. Реформа предусматривала, что в Латвии цены производителей не могут превышать цены производителей в Литве или Эстонии, а также содержала условие, что производители могут менять цену один раз в год, при этом ограничения порога цены нет. Таким образом, если производитель повышает цену в Литве или Эстонии, цену можно повышать и в Латвии без ограничения один раз в год.
Изучив данные ГАЛ об изменениях цен производителей на лекарства, газета Diena пришла к выводу, что именно в январе 2025 года, когда вступила в силу реформа, производители массово меняли цены. В целом в январе 2025 года производители повысили максимально допустимую цену для 248 препаратов - в большинстве случаев это были медикаменты, произведенные за рубежом.