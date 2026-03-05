Некоторые лекарства подорожали на 100%: что происходит после реформы цен

С 1 января 2025 года в Латвии были изменены принципы формирования цен на лекарства, введена новая модель наценок и установлены сниженные пределы наценок для оптовых торговцев и аптек. Реформа предусматривала, что в Латвии цены производителей не могут превышать цены производителей в Литве или Эстонии, а также содержала условие, что производители могут менять цену один раз в год, при этом ограничения порога цены нет. Таким образом, если производитель повышает цену в Литве или Эстонии, цену можно повышать и в Латвии без ограничения один раз в год.