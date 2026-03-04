С латвийцами в ОАЭ свяжутся, как только будет подтвержден репатриационный рейс airBaltic

Выезд из Израиля возможен по суше в Египет через переход Таба, откуда можно улететь в Европу несколькими авиакомпаниями. Выезд из Израиля также возможен по суше в Иорданию через КПП Акаба. В четверг израильская авиакомпания Arkia начнет полеты в Афины из аэропорта Акаба. В ближайшие два дня будет организован рейс круизного судна из Хайфы (Израиль) в Лимассол (Кипр). Иностранные туристы будут иметь приоритет при покупке билетов.