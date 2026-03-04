С латвийцами в ОАЭ свяжутся, как только будет подтвержден репатриационный рейс airBaltic
Министерство иностранных дел (МИД) свяжется с приоритетными путешественниками, как только будет подтвержден рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили агентству LETA в МИД.
МИД в сотрудничестве с Министерством сообщения готовит распоряжение кабинета министров о рейсах airBaltic для репатриации граждан Латвии из ОАЭ. Приоритет будет отдан уязвимым категориям лиц, таким как семьи с маленькими детьми.
Воздушное пространство над Ближним Востоком остается закрытым, за исключением Омана и Иордании. В настоящее время аэропортам Дубая и Абу-Даби разрешено выполнять ограниченное количество рейсов, но расписание может быть скорректировано. Путешественникам не нужно ехать в эти аэропорты, если авиакомпания не подтвердила конкретное время вылета.
Выезд из Израиля возможен по суше в Египет через переход Таба, откуда можно улететь в Европу несколькими авиакомпаниями. Выезд из Израиля также возможен по суше в Иорданию через КПП Акаба. В четверг израильская авиакомпания Arkia начнет полеты в Афины из аэропорта Акаба. В ближайшие два дня будет организован рейс круизного судна из Хайфы (Израиль) в Лимассол (Кипр). Иностранные туристы будут иметь приоритет при покупке билетов.
ОАЭ имеют открытые границы с Оманом и Саудовской Аравией, но выезд через эти страны может быть затруднен, сообщили в МИД.