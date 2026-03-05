Он реально остановил время! Сингапурец, который выглядит максимум на 30, отпраздновал 60-летие
Фотограф из Сингапура, похоже, нашел способ договориться со временем. Чуандо Тан недавно исполнилось 60 лет, хотя внешне ему дают не больше тридцати.
Многие люди пытаются замедлить старение: кто-то строго следит за питанием, другие проводят часы в спортзале, а третьи решаются на пластические операции. Все ради того, чтобы хоть немного отодвинуть возрастные изменения.
Но пример Чуандо Тана заставляет задуматься: иногда секрет может быть гораздо проще. Сам фотограф признается, что большую роль сыграла генетика, однако есть и несколько привычек, которые помогают ему сохранять форму.
Он регулярно тренируется — примерно три-четыре раза в неделю занимается в спортзале и выполняет разные комплексы упражнений, чтобы поддерживать тело в тонусе.
Еще одно правило — строгий режим сна. Тан старается ложиться до 23:00, а последний прием пищи у него происходит за пять-шесть часов до сна. По его словам, это позволяет организму ночью отдыхать, а не тратить энергию на переваривание еды.
Рацион у фотографа довольно простой. На завтрак он обычно ест авокадо и шесть сваренных вкрутую яиц, но только два из них — с желтком, а также выпивает стакан молока. На обед и ужин чаще всего выбирает легкие блюда: рыбный суп, овощи на гриле и курицу с рисом.
Тан признается, что очень любит мороженое, но позволяет себе его только в определенные дни и исключительно до полудня. Из напитков он предпочитает воду — кофе и чай, алкоголь он практически не употребляет.
Фотограф уверяет, что никогда не прибегал к пластическим операциям. Единственная косметическая процедура, которую он делал за всю жизнь, — инъекция ботокса. В уходе за кожей он придерживается минимализма: использует лишь очищающий гель и увлажняющий крем. Правда, седину все же приходится скрывать с помощью краски для волос.
Еще один важный фактор, по его словам, — любимая работа. В середине 1980-х Тан начинал карьеру как модель, затем некоторое время выступал как поп-певец, а позже нашел свое призвание в фотографии.
При этом сам он признается, что постоянные вопросы о «вечной молодости» создают для него определенное давление. «Я понимаю, что уже не молод. Я старею и не хочу создавать ложное впечатление, будто могу оставаться молодым вечно», — говорит Тан.