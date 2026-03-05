Многие жители Латвии признались, что испытывают на работе боль и физический дискомфорт
Только 51 % опрошенных указывают, что их рабочее место является эргономичным и удобным для повседневной работы. Одновременно каждый пятый опрошенный отмечает, что во время работы у него часто возникают боли или физический дискомфорт. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией AJ Produkti и исследовательским центром Norstat.
Среди неквалифицированных работников более половины (54,6 %) опрошенных указывают на частые боли или дискомфорт во время работы, тогда как среди офисных работников такой опыт отмечают лишь 8,6 %. Это указывает на существенные различия в условиях труда и интенсивности нагрузки в разных рабочих средах.
В целом частые боли или физический дискомфорт во время работы испытывают 21,3 % опрошенных, и эта проблема наиболее заметно проявляется в предпенсионной возрастной группе — 50–59 лет, где опрошенные чаще, чем в других возрастных группах, указывают на регулярный дискомфорт во время работы. Это может быть связано как с более длительным трудовым стажем и накопившимися проблемами со здоровьем, так и с более высокими требованиями к качеству рабочей среды и желанием сохранять трудоспособность в долгосрочной перспективе.
В свою очередь относительно утверждения «Мой работодатель уделяет достаточное внимание качеству рабочей среды» лишь 41,0 % опрошенных соглашаются, что внимания достаточно. Здесь наблюдаются значительные региональные различия — в Риге с этим утверждением согласны 45 % опрошенных, тогда как в сельских территориях — лишь 30 %. Региональные различия можно объяснить большей концентрацией компаний в Риге, более высокой конкуренцией за работников и более активным участием работодателей в вопросах рабочей среды и благополучия сотрудников.
Рабочее место как эргономичное и удобное чаще оценивают женщины — так ответили 55 % опрошенных женщин, тогда как среди мужчин этот показатель ниже — 46 %. Такие различия могут быть связаны со спецификой работы и структурой должностей, поскольку мужчины чаще заняты в профессиях физического труда, где нагрузка и эргономические проблемы выражены сильнее. Также рабочую среду чаще оценивают как эргономичную жители Риги — 52 % опрошенных, тогда как в сельских территориях такую оценку дают лишь 44 % опрошенных.
