Многие жители Латвии признались, что испытывают на работе боль и физический дискомфорт

В целом частые боли или физический дискомфорт во время работы испытывают 21,3 % опрошенных, и эта проблема наиболее заметно проявляется в предпенсионной возрастной группе — 50–59 лет, где опрошенные чаще, чем в других возрастных группах, указывают на регулярный дискомфорт во время работы. Это может быть связано как с более длительным трудовым стажем и накопившимися проблемами со здоровьем, так и с более высокими требованиями к качеству рабочей среды и желанием сохранять трудоспособность в долгосрочной перспективе.