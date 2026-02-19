В Латвии между работником и работодателем начинают складываться новые отношения, а одна вещь уже осталась в прошлом

За последние десять лет в компаниях резко сократилось распространение авторитарного стиля управления. Общество больше не принимает авторитарных руководителей, поэтому каждому менеджеру важно научиться не только оценивать, но и слушать. В долгосрочной перспективе организации, которые поощряют диалог и вовлеченность, способны создавать большую ценность и удерживать сотрудников. Например, в Citadele индекс вовлеченности и удовлетворенности сотрудников измеряется ежеквартально, и в настоящее время он превышает установленный целевой уровень. Это подтверждает, что открытая культура, основанная на диалоге, — не просто теория, а подход, дающий измеримые результаты.