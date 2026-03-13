Аварии и происшествия
Сегодня 19:02
ВИДЕО: на Лиепайском шоссе столкнулись два микроавтобуса
На Лиепайском шоссе в пятницу произошло дорожное происшествие с участием двух микроавтобусов.
Информацию о происшествии Государственная полиция получила незадолго до 17.00. Как уточнили в полиции, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Сначала движение на месте происшествия было перекрыто, однако сейчас оно уже восстановлено.