Почему в Латвии можно поймать радио из Беларуси - объяснение специалистов
Радиостанции из соседних стран иногда можно услышать и в Латвии. Специалисты объяснили: радиоволны не признают границ, поэтому сигнал при определенных условиях может распространяться на десятки и даже сотни километров.
В компании Elektroniskie sakari объяснили, почему иногда в Латвии можно поймать радиостанции из соседних стран. По словам специалистов, радиоволны распространяются по законам физики и не учитывают государственные границы. Поэтому если передатчик находится недалеко от границы, его сигнал при определенных условиях может быть слышен и в другой стране. Это обычное явление, которое встречается во многих странах.
В Латвии использование FM-частот регулируется международным Женевским соглашением 1984 года. В нем указано, какие частоты и с какими параметрами могут использовать радиостанции разных стран, чтобы не мешать друг другу. Для предотвращения взаимных помех станции, работающие на одной частоте, располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Для мощных передатчиков эти расстояния больше, в то время как станции с более низкими параметрами излучения или на разных частотах могут располагаться ближе друг к другу и использоваться в нескольких местах в пределах одной страны, отмечает компания.
Например, частота 107,7 MHz используется в нескольких городах — в Риге, Вильнюсе, Браславе и Себеже. Параметры передатчиков рассчитаны так, чтобы станции не создавали сильных помех друг другу.
Специалисты также объяснили, что сигнал иногда может распространяться дальше обычного из-за погодных условий, особенностей местности или качества приемного оборудования.
Кроме того, ранее на частоте 107,7 MHz в Риге работала программа Latvijas Radio 4. После прекращения ее вещания сильного местного сигнала на этой частоте больше нет, поэтому в некоторых случаях могут становиться слышны более дальние радиостанции.
В компании подчеркнули, что постоянный мониторинг радиочастот пока не показывает увеличения мощности передатчиков из соседних стран. Однако специалисты продолжат следить за ситуацией.