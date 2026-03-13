Почему в Латвии можно поймать радио из Беларуси - объяснение специалистов

В Латвии использование FM-частот регулируется международным Женевским соглашением 1984 года. В нем указано, какие частоты и с какими параметрами могут использовать радиостанции разных стран, чтобы не мешать друг другу. Для предотвращения взаимных помех станции, работающие на одной частоте, располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Для мощных передатчиков эти расстояния больше, в то время как станции с более низкими параметрами излучения или на разных частотах могут располагаться ближе друг к другу и использоваться в нескольких местах в пределах одной страны, отмечает компания.