В этом году по подозрению в преступлениях задержаны уже 18 полицейских

Еще по одному делу БВБ задержало во второй половине января четырех сотрудников Земгальского регионального управления полиции по подозрению в бездействии и служебном подлоге, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Полицейские подозреваются в том, что не выполняли служебные обязанности и указывали в служебных документах не соответствующие действительности факты, чтобы помочь другому полицейскому избежать предусмотренной законом ответственности за ДТП. В свою очередь совершивший ДТП полицейский задержан по подозрению в подстрекательстве других полицейских к бездействию.