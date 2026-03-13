В этом году по подозрению в преступлениях задержаны уже 18 полицейских
Бюро внутренней безопасности (БВБ) в этом году задержало уже 18 должностных лиц Государственной полиции по подозрению в различных преступлениях, свидетельствует предоставленная бюро информация.
В отчете о деятельности Госполиции за прошлый год указано, что в прошлом году были задержаны девять сотрудников, в том числе один - за преступления коррупционного характера. Еще годом ранее были задержаны 11 полицейских, в том числе один - за преступления коррупционного характера.
В первой половине февраля этого года бюро задержало должностное лицо Главного управления полиции порядка по подозрению в легализации преступно полученных средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
По другому делу в конце января и начале февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением бюро задержало пять сотрудников Рижского регионального управления полиции и одно бывшее должностное лицо Госполиции.
В ходе досудебного расследования получены доказательства, что бывшее и действующие должностные лица полиции злоупотребляли служебным положением, передавая полученную на службе информацию о лицах, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), другому сотруднику Госполиции, которого БВБ в декабре 2025 года задержало по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.
Еще по одному делу БВБ задержало во второй половине января четырех сотрудников Земгальского регионального управления полиции по подозрению в бездействии и служебном подлоге, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Полицейские подозреваются в том, что не выполняли служебные обязанности и указывали в служебных документах не соответствующие действительности факты, чтобы помочь другому полицейскому избежать предусмотренной законом ответственности за ДТП. В свою очередь совершивший ДТП полицейский задержан по подозрению в подстрекательстве других полицейских к бездействию.
Также в середине января БВБ задержало сотрудника Главного управления криминальной полиции, который, используя предоставленные для выполнения служебных обязанностей права доступа к информационным системам, без законного основания проверял персональные данные лиц и передавал полученную информацию третьему лицу.
В начале марта бюро задержало шестерых сотрудников Рижского регионального управления полиции и одного бывшего полицейского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Одновременно бюро задержало четырех частных лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере похоронных услуг.
В ходе досудебного расследования получены доказательства, что должностные лица полиции неоднократно злоупотребляли служебным положением из корыстных побуждений и передавали представителям конкретных похоронных фирм информацию об умерших лицах и их родственниках, полученную во время вызовов. Тем самым представителям соответствующих фирм обеспечивалась возможность связаться с родственниками умерших и заключить договоры о предоставлении похоронных услуг.