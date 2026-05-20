Политолог: новой коалиции еще предстоит "дележ" министерских портфелей
Одним из главных возможных камней преткновения в формировании коалиции из четырех партий может стать распределение сфер ответственности, заявила лектор факультета социальных наук Рижского университета им. Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.
По ее словам, заявление "Нового Единства" о готовности участвовать в формировании правительства еще не означает, что коалиция создана. Это лишь первый шаг, за которым могут последовать более сложные переговоры о распределении сфер ответственности и министерств.
Одним из возможных спорных вопросов может стать должность министра обороны. "Новое Единство" уже публично дало понять, что хотело бы сохранить эту отрасль в своем ведении, однако остальные партнеры могут возразить, указав на то, что эта партия уже долго могла влиять на оборонную политику. Дискуссии также может вызвать возможная кандидатура полковника Райвиса Мелниса, которую ранее выдвигало "Новое Единство", учитывая ранее прозвучавшие комментарии президента Эдгара Ринкевича о привлечении военнослужащих на пост министра.
"Конечно, военнослужащий может уволиться в отставку и все юридически уладить, но принципиально по этому поводу уже намечаются дебаты", - сказала политолог.
Аналогичные дискуссии ожидаются и по другим отраслям. Например, Национальное объединение (НО) выразило интерес к образованию, которая до сих пор находилось в ведении "Нового Единства".
По мнению политолога, коалиция "Нового Единства", Национального объединения, "Объединенного списка" (ОС) и Союза зеленых и крестьян (СЗК) в настоящее время является единственной реальной моделью правительства большинства. Правительство меньшинства с внешней поддержкой было бы политически неудобным решением, особенно в предвыборный период.
"Было бы иронично, если бы часть так называемой национально ориентированной политической элиты показала, что они не готовы сформировать правительство, если им не поможет [партия] "Латвия на первом месте"", - добавила Метла-Розентале.
Однако отношения между потенциальными партнерами в последнее время были напряженными, поэтому для стабильного сотрудничества потребуются "очень строгие правила игры" и готовность на время отложить в сторону спорные вопросы, отметила Метла-Розентале.
Как сообщалось ранее, в начале мая пало правительство Эвики Силини, а президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу из «Объединенного списка», предоставив партиям чуть более недели на переговоры.
В среду «Новое Единство» (JV) решило участвовать в формировании новой коалиции, если партиям удастся договориться о конкретных задачах. Таким образом, в будущей правительственной коалиции могут быть представлены «Объединенный список» (AS), «Новое Единство», Национальное объединение (NA) и Союз зеленых и крестьян (ZZS). Вместе эти политические силы получили бы необходимое большинство голосов в Сейме. Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает, что будущая коалиция сосредоточится на задачах, которые должны быть выполнены в период работы 14-го Сейма. Особый акцент сделан на безопасности, стабилизации финансов и фискальной дисциплине.