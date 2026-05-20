Политолог: новой коалиции еще предстоит "дележ" министерских портфелей

Одним из возможных спорных вопросов может стать должность министра обороны. "Новое Единство" уже публично дало понять, что хотело бы сохранить эту отрасль в своем ведении, однако остальные партнеры могут возразить, указав на то, что эта партия уже долго могла влиять на оборонную политику. Дискуссии также может вызвать возможная кандидатура полковника Райвиса Мелниса, которую ранее выдвигало "Новое Единство", учитывая ранее прозвучавшие комментарии президента Эдгара Ринкевича о привлечении военнослужащих на пост министра.