Канада укрепит оборону Латвии сотнями миллионов евро
В ходе торжественной церемонии заложены первые камни в основание новых объектов военной инфраструктуры в Лиелварде и Риге, официально начав строительство двух проектов общей стоимостью 64 миллиона евро. Сумма выделена Канадой.
Канада уже вложила и обязалась инвестировать более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, включая базы «Адажи», «Цери» и «Лиелварде». Новые проекты существенно расширят оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшат условия размещения союзных сил в Латвии.
Большая часть новых инвестиций — 33 миллиона евро — предназначена для строительства вертолетной площадки и инфраструктуры аэродрома на военной базе «Лиелварде». В рамках проекта будут построены ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для нужд тактического авиационного подразделения Канады. Новая инфраструктура позволит одновременно обслуживать до шести вертолетов CH-146 Griffon и четырех CH-147 Chinook, а также принимать стратегические транспортные самолеты CC-177 Globemaster.
Еще 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лиелварде, чтобы обеспечить качественные условия проживания для личного состава вооруженных сил Канады. В каждом здании смогут постоянно размещаться 152 военнослужащих, а при необходимости вместимость можно будет увеличить до 304 мест. Параллельно также начинается строительство третьего жилого здания в Риге.