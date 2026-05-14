Премьер-министр Эвика Силиня подала в отставку
Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в четверг объявила об отставке, в результате чего пало возглавляемое ею правительство.
В сегодняшнем заявлении для СМИ Эвика Силиня подчеркнула, что сейчас и всегда самым важным для нее были благополучие и безопасность жителей. По ее словам, это всегда была ответственность перед каждым жителем Латвии.
«Сейчас жителям Латвии как никогда нужно чувство безопасности, а не партийные ссоры, не дележ должностей и не партийное позиционирование», — сказала Силиня.
Инцидент с дронами в Латгалии, по ее словам, стал последней каплей в вопросе доверия к прежнему министру обороны Андрису Спрудсу («Прогрессивные»).
«Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала Силиня.
Она подчеркнула, что война России против Украины изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе, и нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при формировании бюджета этого года приняло ряд тяжелых решений, в том числе сократив расходы своих министерств.
Политик заявила, что это было непросто, но делалось потому, что министры понимали: безопасность жителей Латвии стоит на первом месте. По ее словам, это также было сделано для того, чтобы можно было уверенно смотреть в глаза латвийским вооруженным силам, поскольку известно, какая большая ответственность лежит на Национальных вооруженных силах.
«Поэтому у меня есть право требовать результатов», — заявила премьер.
Силиня подчеркнула, что это не была обычная коалиция мирного времени. Она взялась руководить страной в момент, когда каждый день приходится принимать тяжелые решения.
Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, Силиня, по ее словам, пришла к выводу, что Спрудс не может занимать должность министра обороны, поэтому он был освобожден от должности. По словам Силини, сейчас безопасность как никогда должна находиться в руках профессионала, поэтому на должность министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса, у которого есть реальный опыт работы в Украине.
Значительную часть своего выступления политик посвятила критике партии «Прогрессивные». Она заявила, что руководство «Прогрессивных» вместо совместной работы над укреплением безопасности выбрало политическое отступление. По словам Силини, для нее и «Нового Единства» это неприемлемо.
По ее словам, «Прогрессивные» взяли на себя обязанности, должности и обещания, но не смогли довести их до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, перекладывают ответственность на других.
«Жители Латгале не должны жить в неопределенности из-за политических игр», — сказала Силиня.
Она заявила, что руководила правительством, потому что людям была нужна стабильность. В правительстве, по ее словам, удерживались вместе очень разные политические силы — «Прогрессивные» и Союз зеленых и крестьян (СЗК).
«Потому что моей задачей было обеспечить, чтобы государство двигалось вперед», — подчеркнула Силиня и перечислила несколько наиболее значимых, по ее мнению, достижений правительства.
Силиня заявила, что ее целью всегда были развитие государства, благополучие людей и безопасность. «Партии и коалиции меняются, Латвия остается, люди остаются», — сказала политик.
Она также считает, что политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью, поэтому она приняла решение уйти в отставку.
«Это нелегкое решение, но в этой ситуации оно честное», — сказала Силиня.
Она также подчеркнула, что уходит в отставку, но «не сдается и не уходит». По ее словам, обещания, данные жителям Латвии, будут выполняться вместе с «Новым Единством». После заявления Силини журналисты не смогли задать ей вопросы. Во время выступления за Силиней стояли все министры от «Нового Единства».
Как сообщалось, входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента государства начать консультации о формировании нового правительства. «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству. Сама премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предложила им продолжить сотрудничество.
В свою очередь входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство под руководством Силини фактически пало. СЗК считает, что в нынешней ситуации все выиграли бы от нового правительства.
Конфликт между представленным премьером «Новым Единством» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об освобождении от должности министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») одновременно с его собственным заявлением об отставке.
Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры.
Между партнерами по коалиции уже давно существовали различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Президент государства Эдгар Ринкевич в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы провести консультации о нынешней политической ситуации. По мнению президента, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство, имеющее поддержку в Сейме.