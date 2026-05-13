Правительство Силини оказалось под новым ударом: оппозиция собирает подписи за отставку

Как уже сообщалось, входящая в правящую коалицию партия «Прогрессивные» сегодня также призвала президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с Силиней руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев заявил, что разговор с премьер-министром не дал удовлетворительных ответов и правительство фактически потеряло дееспособность. По его мнению, в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.