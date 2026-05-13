Правительство Силини оказалось под новым ударом: оппозиция собирает подписи за отставку
Политический кризис вокруг правительства Эвики Силини усиливается: оппозиционный «Объединенный список» собирает подписи за отставку кабинета и заявляет, что готов взять на себя руководство новым правительством.
Находящийся в оппозиции «Объединенный список» (AS) собирает подписи за отставку правительства Эвики Силини («Новое Единство») и готов взять на себя руководство новым правительством. Об этом в среду журналистам заявил руководитель фракции AS в Сейме Эдгар Таварс.
Депутат Эдвард Смилтенс (AS) заявил, что правительство Силини утратило доверие и дееспособность. Он также отметил, что «Объединенный список» готов взять на себя руководство Министерством обороны. Смилтенс призвал президента Латвии Эдгара Ринкевичса немедленно начать консультации в Рижском замке о дальнейших действиях.
По словам Смилтенса, вопрос об отставке Силини должен быть включен в повестку заседания Сейма уже в четверг. У «Объединенного списка» в Сейме 13 депутатских мандатов.
Как уже сообщалось, входящая в правящую коалицию партия «Прогрессивные» сегодня также призвала президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с Силиней руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев заявил, что разговор с премьер-министром не дал удовлетворительных ответов и правительство фактически потеряло дееспособность. По его мнению, в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.
Шуваев заявил, что в Сейме будет призывать оппозицию «убедиться, есть ли у правительства Силини большинство». Если в парламенте состоится голосование об отставке Силини, голосов «Прогрессивных» она не получит.
На вопрос, почему сами «Прогрессивные» не инициируют голосование о доверии Силине, Шуваев напомнил, что у партии девять депутатских мандатов, тогда как для внесения такого предложения нужны подписи десяти депутатов.
Как сообщалось ранее, после решения Силини отправить в отставку министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») партия заявила, что премьер-министр не способна ответственно руководить правительством.
Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь Спрудс объявил об уходе в отставку, взяв на себя политическую ответственность и заявив, что хочет защитить армию от втягивания в политические игры.
Между партнерами по коалиции уже долгое время сохранялись различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Ранее премьер-министр заявляла, что если «Прогрессивные» решат выйти из коалиции, в стране будет работать техническое правительство.