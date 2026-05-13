Правительство Силини на грани: "Прогрессивные" призывают президента к переговорам о новом Кабмине
Коалиционный кризис в Латвии резко обострился: партия «Прогрессивные» призвала президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства и заявила, что кабинет Эвики Силини фактически утратил дееспособность.
«Прогрессивные» призывают президента Латвии Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. Об этом в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство») заявил руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев.
По словам Шуваева, разговор с премьером не дал удовлетворительных ответов, а правительство фактически утратило дееспособность. Он считает, что в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.
Шуваев заявил, что в Сейме будет призывать оппозиционные силы «проверить, есть ли у правительства Силини большинство». Если в парламенте состоится голосование об отставке Силини, голоса «Прогрессивных» она не получит.
На вопрос, почему сами «Прогрессивные» не инициируют голосование о доверии Силине, Шуваев напомнил, что у партии девять депутатских мандатов, тогда как для внесения такого вопроса необходимы подписи десяти парламентариев.
Одновременно политик призвал президента начать политические консультации о возможном формировании нового правительства, подчеркнув, что стране нужна стабильная и дееспособная исполнительная власть.
По словам Шуваева, фракция хотела получить четкий план того, как правительство намерено снижать риски роста цен, в том числе подорожания природного газа в связи с конфликтом вокруг Ирана, чтобы это бремя не легло на жителей. Также «Прогрессивные» ожидали большей ясности о действиях правительства в сфере безопасности и коммуникации между партнерами по коалиции. На встрече с Силиней, по словам Шуваевса, ответов на эти вопросы получено не было.
Он также заявил, что обеспокоенность вызывает вовлечение оборонной отрасли в политические дискуссии, а также прозвучавшая в публичном пространстве, по его мнению, некорректная информация о работе министерств. Шуваев подчеркнул необходимость обеспечить надежную и скоординированную коммуникацию правительства.
Политик отметил, что до выборов осталось пять месяцев, однако и в этот период необходима полноценная и предсказуемая работа правительства — особенно при подготовке следующего государственного бюджета и принятии решений в сфере безопасности.
Бывший министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») сегодня в эфире Delfi TV заявил, что де-юре правительство может пасть по двум сценариям. Первый — если премьер-министр сама подаст в отставку. Второй — если большинство Сейма проголосует за отставку премьер-министра и всего правительства.
По словам Спрудса, пока такое большинство не обеспечено или отставка не подана, правительство фактически продолжает работу, в том числе с участием министров от «Прогрессивных».
«Прогрессивные» будут голосовать за отставку Силини независимо от того, какая партия внесет такую инициативу.
Спрудс отметил, что формирование следующего правительства станет результатом консультаций между представленными в Сейме партиями, и сейчас очень важную роль будут играть президент Латвии и его видение ситуации. При этом, по словам Спрудса, «Прогрессивные» готовы работать и в оппозиции.
«Мы открыты к консультациям с политическими силами. Партии сами выбирают, кого делегировать на переговоры», — добавил Спрудс.
Ранее сообщалось, что в среду премьер-министр предложила «Прогрессивным» продолжить сотрудничество.
Силиня заявила, что во время разговора «Прогрессивные» не сообщили о своем решении по дальнейшему сотрудничеству, поскольку хотят еще обсудить ситуацию. Премьер предложила, чтобы выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны, полковник Райвис Мелнис, мог стать кандидатом всей коалиции.
Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством. При этом политическая сила хотела встретиться с премьером перед тем, как объявить окончательное решение о дальнейших действиях.
В среду днем «Прогрессивные» и Силиня провели встречу. Вместе с премьером на нее пришел и выбранный ею кандидат на должность министра обороны Мелнис.
Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры.
Между партнерами по коалиции уже давно сохранялись разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Ранее премьер заявляла, что если «Прогрессивные» решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство.