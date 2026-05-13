Силиня: к "Прогрессивным" я пойду говорить, а не воевать
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сегодня пойдет к депутатам фракции "Прогрессивных", чтобы говорить, а не воевать. Об этом премьер заявила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.
"Я предлагаю нам воевать с настоящими врагами, а самим найти способ, как защитить свою страну", - сказала глава правительства.
Она неоднократно подчеркивала, что партнерам по коалиции в этой ситуации следует больше думать об интересах государства, оставив эмоции и политические амбиции на втором плане.
Объясняя свой выбор выдвинуть на пост министра обороны полковника Национальных вооруженных сил (НВС) Райвиса Мелниса, Силиня подчеркнула, что, по ее мнению, ни один человек из политической среды в этой ситуации не смог бы вжиться в роль министра обороны и сориентироваться так быстро, как профессионал, чья повседневная работа уже была с этим связана.
Глава правительства обратила внимание, что она не предлагала на пост министра обороны политика из какой-либо другой партии, чтобы не было "политической ревности". Таким образом, она надеется, что, возможно, все партнеры по коалиции смогут договориться о Мелнисе как об общем кандидате от коалиции.
На вопрос о принятии ответственности премьер-министр допустила, что ей, возможно, следовало раньше отреагировать на нерадостную ситуацию с руководством Министерства обороны, поскольку сейчас работающие в отрасли "выходят со своим недовольством обороной". В то же время она сказала, что несет ответственность за правительство в целом и не хочет сейчас думать о том, что было бы, если бы было иначе.
Премьер осознает, что и после вступления в должность нового министра обороны чужие дроны продолжат залетать в воздушное пространство Латвии, однако она надеется, что ответственные лица смогут реагировать на это быстрее и со временем найдут возможности их перехватывать, отклонять или справляться с ними иным образом.