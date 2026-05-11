"Прогрессивные" критикуют стиль руководства Силини, но зовут ее на переговоры
"Прогрессивные" считают, что премьер-министр Эвика Силиня не способна ответственно руководить правительством, в то же время решение о своих дальнейших действиях партия будет принимать продуманно и вначале пригласит премьер-министра на переговоры
Глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев сообщил, что официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду, 13 мая, обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства.
В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время с учетом событий последних дней "Прогрессивные" не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции.
Шуваев раскритиковал действия Силини в связи с требованием отставки министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"), указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления.
В условиях напряженности особенно важны ответственные и скоординированные действия, а также следует избегать вовлечения оборонного сектора в политические разногласия, отметил Шуваев. "Прогрессивные" надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношении дальнейших действий и перспектив работы правительства.
Советник Силины по связям с общественностью Сандрис Сабаевс пока не смог сообщить агентству LETA, придет ли Силина на встречу с фракцией в среду, и призвал задать этот вопрос позже.
В свою очередь, как указал Шуваев, если Силиня не встретится с фракцией "Прогрессивных" в среду и потребует обсудить вопрос сегодня, он расценит это как "крайне некорректные действия" и спешку, подобную той, что произошла в воскресенье, когда премьер-министр опередила заявление министра обороны об отставке. Шуваев подчеркнул, что премьер-министру следует уважать приглашение фракции "Прогрессивных". "Если она не придет, это будет знаком само по себе", - сказал он.
Шуваев сообщил, что сегодня не будет участвовать в заседании коалиционных партий, поскольку в настоящее время формат этого заседания крайне неясен. В то же время на нем будет присутствовать представитель "Прогрессивных", так как на заседании решаются актуальные вопросы. "С учетом того, что премьер-министр в последние дни грубо нарушила пункты коалиционного договора, у меня закономерно возникает вопрос, можно ли считать такое заседание легитимным форматом", - сказал Шуваев. Вопрос о том, останутся ли "Прогрессивные" в коалиции и смирятся ли с тем, что Силиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев.
Как сообщалось, Спрудс в воскресенье вечером объявил об уходе с поста, и Силиня приняла его отставку. Премьер уже предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису. Премьер-министр считает, что министерством должен руководить профессионал.
Это решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав, что министр обороны лишился доверия. В свою очередь, Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры.