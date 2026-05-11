"Прогрессивные" критикуют стиль руководства Силини, но зовут ее на переговоры

Шуваев сообщил, что сегодня не будет участвовать в заседании коалиционных партий, поскольку в настоящее время формат этого заседания крайне неясен. В то же время на нем будет присутствовать представитель "Прогрессивных", так как на заседании решаются актуальные вопросы. "С учетом того, что премьер-министр в последние дни грубо нарушила пункты коалиционного договора, у меня закономерно возникает вопрос, можно ли считать такое заседание легитимным форматом", - сказал Шуваев. Вопрос о том, останутся ли "Прогрессивные" в коалиции и смирятся ли с тем, что Силиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев.