Силиня сама возглавит Минобороны, а Спрудс возвращается в Сейм
После скандала с дронами в Латгале министр обороны Андрис Спрудс ушел в отставку. Премьер Эвика Силиня лично возглавит министерство, а коалицию уже сотрясает новый политический конфликт.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс («Прогрессивные») покинул свой пост после серии инцидентов с дронами в Латгале и вернется к работе в Сейме. С 12 мая обязанности главы Минобороны временно будет исполнять сама премьер-министр Эвика Силиня, отправившая Спрудса в отставку.
В свою очередь возвращение Спрудса в парламент означает, что депутатский мандат потеряет Селма Теодора Левренце.
На фоне отставки между премьером и партией «Прогрессивные» вспыхнул публичный конфликт. В эфире TV3 Эвика Силиня заявила, что не предлагала «Прогрессивным» выдвинуть нового кандидата на пост министра, поскольку представители партии якобы не участвовали во встрече в воскресенье. «Я ничего им не предлагала, потому что не могла это обсудить. Они не пришли на встречу», — сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, но затем отключилась. Силиня также заявила, что Спрудс лично ей не позвонил и не сообщил о своей отставке. Запланированная на понедельник встреча между ними была отменена.
В ответ сопредседатель «Прогрессивных» и руководитель фракции партии в Сейме Андрис Шуваев заявил, что партия пыталась связаться с премьером еще в пятницу и субботу, однако, по его словам, Силиня игнорировала эти попытки. Шуваев рассказал, что сам поздно вернулся из командировки, а Спрудс — с похорон. По его мнению, все заявления премьера были подготовлены заранее.
В понедельник «Прогрессивные» проведут заседание правления и фракции Сейма, чтобы решить дальнейшие действия партии.