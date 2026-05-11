Силиня сама возглавит Минобороны, а Спрудс возвращается в Сейм

На фоне отставки между премьером и партией «Прогрессивные» вспыхнул публичный конфликт. В эфире TV3 Эвика Силиня заявила, что не предлагала «Прогрессивным» выдвинуть нового кандидата на пост министра, поскольку представители партии якобы не участвовали во встрече в воскресенье. «Я ничего им не предлагала, потому что не могла это обсудить. Они не пришли на встречу», — сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, но затем отключилась. Силиня также заявила, что Спрудс лично ей не позвонил и не сообщил о своей отставке. Запланированная на понедельник встреча между ними была отменена.